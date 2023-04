Τα 40 σημαντικότερα ντουέτα όλων των εποχών – ΒΙΝΤΕΟ

Οι μουσικοί αναλυτές του έγκυρου επαγγελματικού μουσικού περιοδικού Billboard επεξεργάζονται και αναβαθμίζουν συνεχώς τα τελευταία 50 χρόνια μία λίστα με τα 40 σημαντικότερα ντουέτα τραγουδιστών, που έκαναν επιτυχία και μπήκαν στο Hot 100, δηλαδή στο τσαρτ των μικρών δίσκων, που σαν θεσμός εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 1958.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Τα κομμάτια βαθμολογούνται με ένα σύστημα αντιστροφής πόντων, όπου το κάθε τραγούδι κερδίζει περισσότερους πόντους για κάθε βδομάδα παραμονής του στο Νο.1 και τους λιγότερους πόντους για κάθε βδομάδα παραμονής του στο Νο.100.

Η λίστα αυτή με τα σπουδαιότερα ντουέτα όλων των εποχών περιλαμβάνει τραγούδια με δύο τραγουδιστές, οι οποίοι μοιράζονται εξίσου τα φωνητικά καθήκοντα στο κομμάτι.

1. Endless Love – Diana Ross & Lionel Richie (1981)

Τεράστια επιτυχία από δύο κορυφαίους καλλιτέχνες, που έγραψε ο Lionel Richie και που παρέμεινε εννέα εβδομάδες στην κορυφή και άλλες 18 σε άλλες θέσεις στο Hot 100.

2. Say Say Say – Paul McCartney & Michael Jackson (1983)

Αυτή ήταν η σοκαριστική συνεργασία της χρονιάς! Ήταν το δεύτερο ντουέτο μεταξύ τους, το πρώτο ήταν το “The Girl Is Mine”. Οι δύο καλλιτέχνες ψυχράνθηκαν μεταξύ τους όταν δύο χρόνια αργότερα ο Michael Jackson αγόρασε ολόκληρο τον κατάλογο των τραγουδιών των Beatles.

3. The Boy Is Mine – Brandy & Monica (1998)

Οι σχέσεις των δύο κοριτσιών δεν ήταν και στα καλύτερά τους, οπότε ένα τραγούδι που μιλούσε για την διεκδίκηση ενός άντρα απογειώθηκε για το Νο.1, όπου παρέμεινε για 13 εβδομάδες.

4. Ebony And Ivory – Paul McCartney & Stevie Wonder (1982)

Ηχογραφήθηκε για το άλμπουμ του Paul McCartney “Tug Of War” και πέρασε επτά εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100. Ένα καθαρά αντιρατσιστικό τραγούδι.

5. Dilemma – Nelly & Kelly Rowland (2002)

Ήταν το πρώτο single της Kelly Rowland μακριά από τις Destiny’s Child.

6. I’m Real – Jennifer Lopez & Ja Rule (2001)

Είναι ένα από τα τέσσερα τραγούδια που η J.Lo, με τη βοήθεια του Ja Rule, πήγε στο Νο. 1 του Hot 100. Ήταν λίγο πριν ενταχθεί στην επιτροπή κριτών του “American Idol”.

7. My Boo – Usher & Alicia Keys (2004)

Το κομμάτι βρίσκει τους χρυσούς τόνους της Alicia Keys, που συνδυάζονται υπέροχα με εκείνους του Usher.

8. Baby Boy – Beyoncé & Sean Paul (2003)

Η επιτυχία αυτή ήταν το δεύτερο από τα πέντε Νο. 1 χιτς της Beyoncé, από το 2003 που ξεκίνησε ως σόλο καλλιτέχνης.

9. Islands In The Stream – Kenny Rogers & Dolly Parton (1983)

Ένα σπουδαίο τραγούδι που γράφτηκε από τους Bee Gees και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι βρέθηκε στην κορυφή του Hot 100 για δύο εβδομάδες.

10. Don’t Go Breaking My Heart – Elton John & Kiki Dee (1976)

Αυτό είναι το πρώτο και κλασικό ντουέτο, από τα πολλά που έκανε εκ των υστέρων, ο Elton John.

11. On My Own – Patti LaBelle & Michael McDonald (1986)

Εκείνη αρχηγός των Labelle, εκείνος των Doobie Brothers, το κομμάτι αυτό το ηχογράφησαν χωρίς να συναντηθούν οι δύο καλλιτέχνες, σε διαφορετικά στούντιος σε διαφορετικές ακτές, ο ένας στη δυτική ακτή του Ειρηνικού ωκεανού και η άλλη στην ανατολική ακτή του Ατλαντικού ωκεανού. Συναντήθηκαν και ερμήνευσαν το τραγούδι μαζί για πρώτη φορά, μετά την κυκλοφορία του, στο «The Tonight Show Starring Johnny Carson», στα NBC Studios της California.

12. Separate Lives – Phil Collins & Marilyn Martin (1985)

Από το σάουντρακ της ταινίας «White Nights», με πρωταγωνιστή τον χορευτή Mikhail Baryshnikov και τους Gregory Hines, Helen Mirren και Isabella Rossellini.

13. Reunited – Peaches & Herb (1979)

Υπέροχο κομμάτι της soul, που το διασκεύασαν μέχρι και οι ροκάδες Faith No More κατά τη διάρκεια της περιοδείας επανασύνδεσης τους το 2009-10.

14. Promiscuous – Nelly Furtado & Timbaland (2006)

Το βασικό σινγκλ από το άλμπουμ της Nelly Furtado “Loose”, που έκανε παραγωγή ο Timbaland.

15. Empire State of Mind – Jay-Z & Alicia Keys (2009)

Αποτέλεσε έναν τρίτο, πιο σύγχρονο ύμνο για τη Νέα Υόρκη, μετά το “New York, New York” του Frank Sinatra και το “New York State of Mind” του Billy Joel.

16. Opposites Attract – Paula Abdul & The Wild Pair (1988)

Εδώ έχουμε ένα ντουέτο με ένα ζευγάρι γάτες κινουμένων σχεδίων.

17. The Way I Are – Timbaland & Keri Hilson (2007)

Ανέβηκε μέχρι το Νο.3, όπου παρέμεινε για τέσσερις μη συνεχόμενες εβδομάδες.

18. Somethin’ Stupid – Nancy Sinatra & Frank Sinatra (1967)

Είναι το μοναδικό ντουέτο πατέρα και κόρης, που έφτασε στην κορυφή του Hot 100, όπου παρέμεινε επί τέσσερις εβδομάδες.

19. Don’t Know Μuch – Linda Ronstadt & Aaron Neville (1989)

Το κομμάτι κέρδισε και το Grammy του 1990 για την καλύτερη ποπ ερμηνεία από ντουέτο.

20. You Don’t Bring Me Flowers – Barbra Streisand & Neil Diamond (1978)

Αρχικά το τραγούδι το είχαν ηχογραφήσει χωριστά οι δύο καλλιτέχνες, μέχρι που ο μουσικός παραγωγός του ραδιοσταθμού WAKY στο Louisville, πήρε τους δύο δίσκους και έφτιαξε μόνος του το ντουέτο. Το άκουσε η δισκογραφική εταιρία Columbia, η οποία κάλεσε τους δύο τραγουδιστές να το ερμηνεύσουν και από κοινού.

21. You Don’t Have To Be A Star (To Be In My Show) – Marilyn McCoo & Billy Davis, Jr. (1976)

Ζευγάρι στη ζωή και πρώην μέλη των 5th Dimension, ήταν εύκολο να κάνουν αυτό το πετυχημένο ντουέτο.

22. Nobody – Keith Sweat & Athena Cage (1996)

Ο Keith Sweat, ο βασιλιάς της new jack soul, ντουέτο με την soul τραγουδίστρια Athena Cage, σκαρφάλωσαν μέχρι την 3η θέση του Billboard.

23. Baby, Come To Me – Patti Austin & James Ingram (1982)

Όταν πρωτοκυκλοφόρησε αυτό το υπέροχο κομμάτι δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία, κατάφερε να ανέβει μόνο μέχρι το Νο. 73 του Hot 100. Όταν όμως αργότερα το κομμάτι κέρδισε προβολή μέσω της χρήσης του στη σειρά “General Hospital”, το τραγούδι επανακυκλοφόρησε και σκαρφάλωσε στο Νο.1.

24. You’re The One That I Want – John Travolta & Olivia Newton-John (1978)

Οι πρωταγωνιστές του “Grease” εύκολα έκαναν επιτυχία με αυτό το κομμάτι και βοήθησαν το σάουντρακ της ταινίας να γίνει οκτώ φορές πλατινένιο.

25. Easy Lover – Philip Bailey & Phil Collins (1984)

Μοναδική συνεργασία μεταξύ του Phil Bailey, βασικού μέλους των Earth, Wind & Fire με τον πρώην ντράμερ των Genesis, Phil Collins. Ηχογραφήθηκε για το άλμπουμ του Bailey “Chinese Wall”.

26. (I’ve Had) The Time Of My Life – Bill Medley & Jennifer Warnes (1987)

Το soft-rock hit έκλεισε την ταινία “Dirty Dancing” και που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

27. No Air – Jordin Sparks & Chris Brown (2008)

Υποψήφιο για Grammy Καλύτερης Ποπ Συνεργασίας με φωνητικά, το “No Air” έφτασε στο Νο. 3 στο Hot 100.

28. Stop Draggin’ My Heart Around – Stevie Nicks & Tom Petty And The Heartbreakers (1981)

Σε παραγωγή του Tom Petty και του Jimmy Iovine.

29. Up Where We Belong – Joe Cocker & Jennifer Warnes (1982)

Το τραγούδι από την ταινία “An Officer and a Gentleman” όχι μόνο έμεινε στο Νο. 1 του Hot 100 για τρεις εβδομάδες, αλλά κέρδισε το Όσκαρ και τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

30. Friends And Lovers – Carl Anderson & Gloria Loring (1986)

Ακουγόταν στη σαπουνόπερα “Days Of Our Lives”.

31. I Knew You Were Waiting (For Me) – Aretha Franklin & George Michael (1987)

Επίθεση 17 εβδομάδες συνολικά έμεινε το κομμάτι στο Hot 100, δύο εκ των οποίων στην κορυφή του.

32. The Girl Is Mine – Michael Jackson & Paul McCartney (1982)

Το “The Girl Is Mine” έφτασε στο Νο. 2 στο Hot 100 και έμεινε εκεί για τρεις εβδομάδες.

33. No More Tears (Enough Is Enough) – Barbra Streisand & Donna Summer (1979)

Δύο από τις μεγαλύτερες ντίβες όλων των εποχών δήλωσαν με το τραγούδι αυτό ότι «φτάνει πια», μιλώντας βέβαια για το αγαπημένο στιχουργικά θέμα ενός χωρισμού.

34. All I Have – Jennifer Lopez & LL Cool J (2003)

Μεγάλη επιτυχία στην οποία χρησιμοποιήθηκε sampling από το τραγούδι των Debra Laws του 1981 «Very Special».

35. I Got You Babe – Sonny & Cher (1965)

Ζευγάρι παντρεμένο στη ζωή, γνώρισαν πολλές επιτυχίες, αλλά καμμία δεν ήταν σαν αυτή που τους καθόρισε ως ντουέτο. Το κομμάτι πέρασε τρεις εβδομάδες στην κορυφή του Hot 100, μίας και έγινε αγαπημένη μπαλάντα αγάπης για τη γενιά των χίπις.

36. The Next Time I Fall – Peter Cetera & Amy Grant (1986)

Από το άλμπουμ του Cetera “Solitude/Solitaire”.

37. Wild Night – John Mellencamp & Me’Shell Ndegeocello (1994)

Παρέμεινε δύο εβδομάδες στο Νο. 3 στο Hot 100.

38 . I’m Your Angel – R. Kelly & Celine Dion (1998)

Θεωρήθηκε το πιο περίεργο ζευγάρι για ντουέτο. Το τραγούδι το έγραψε ο Kelly και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της Dion “This Are Special Times”. Το σινγκλ έφτασε στο Νο.1 του Billboard και παρέμεινε εκεί για έξι εβδομάδες.

39. I Just Can’t Stop Loving You – Michael Jackson & Siedah Garrett (1987)

Το πρώτο σινγκλ από το άλμπουμ “Bad” του Βασιλιά της Ποπ. Ανέβηκε στην κορυφή του Hot 100 τον Σεπτέμβριο του 1987.

40. The Closer I Get To You – Roberta Flack & Donny Hathaway (1978)

Λίγους μήνες πριν από τον πρόωρο θάνατο του Donny Hathaway, αυτή η τρυφερή μελωδία βρίσκεται στο Νο. 2 του Hot 100.

