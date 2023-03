Τα 20 πιο αξέχαστα ροκ τραγούδια αγάπης όλων των εποχών

Ακόμα και οι μπάντες του πιο σκληρού ροκ, έχουν στο ρεπερτόριό τους μπαλάντες με στίχους για την αγάπη και τον έρωτα, που έχουν ξεσηκώσει σαν ύμνοι της μουσικής ολόκληρα στάδια γεμάτα από κόσμο. Κλασικά ροκ ερωτικά τραγούδια έχουν αναδειχθεί από τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 αλλά και από νεότερα ποπ ροκ και εναλλακτικά συγκροτήματα της δεκαετίας του ’90 και μετέπειτα.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Παρακάτω είναι η λίστα με τα 20 κορυφαία ροκ τραγούδια αγάπης όλων των εποχών σύμφωνα με το Ranker.

The Beatles – Something (2019 Mix / Audio)

The Moody Blues – Nights in White Satin

Elton John – Your Song (1970 Original Video)

Journey – Open Arms (Official Video – 1982)

Foreigner – I Want To Know What Love Is

Goo Goo Dolls – Iris

REO Speedwagon – Keep on Loving You

Joan Jett & the Blackhearts – I Hate Myself for Loving You

The Beatles – All You Need Is Love

The Police – Every Breath You Take

Joe Cocker – You Are So Beautiful

Scorpions – Still Loving You

Chris De Burgh – Lady In Red

Paul McCartney – Maybe I’m Amazed

Foreigner – Waiting for a Girl like You

Extreme – More Than Words

The Rolling Stones – Wild Horses (Acoustic / Lyric Video)

U2 – With Or Without You

Whitesnake – Is This Love

Foo Fighters – Everlong

