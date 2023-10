Σχετικά με τους δημοφιλέστατους Wham! – ΒΙΝΤΕΟ

Οι Wham! ήταν ένα pop συγκρότημα που πρωταγωνίστησε κατά τη δεκαετία του ’80. Με έντονα χρωματιστά ρούχα και τα πιασάρικα τραγούδια τους, το δίδυμο του George Michael και του Andrew Ridgeley κυριάρχησε στα charts από το 1982 έως το 1986, όταν πλέον επέλεξαν να τα παρατήσουν στο απόγειο της φήμης τους.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ακολουθούν 10 σημαντικά στοιχεία για τους Wham!, που χάρισαν στον κόσμο διαχρονικά τραγούδια όπως το «Wake Me Up Before You Go-Go», το «Last Christmas» και φυσικά το «Careless Whisper».

1. Ο George Michael και ο Andrew Ridgeley γνωρίστηκαν όταν ακόμα ήσαν παιδιά

Το 1975, ο 11χρονος τότε Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου, γιος ενός Ελληνοκύπριου εστιάτορα, ήταν ο νέος μαθητής στο Bushey Meads Comprehensive School στο Hertfordshire της Αγγλίας. Ο Andrew Ridgeley, τότε 12 ετών, ανέλαβε να φροντίζει τον νεοφερμένο, ο οποίος τελικά θα άλλαζε το όνομά του σε George Michael. Οι δυο τους δέθηκαν με την κοινή τους αγάπη για τη μουσική και ιδιαίτερα για τους Queen, τον David Bowie και τον Elton John. Γρήγορα ανέπτυξαν μια στενή φιλία που θα τους οδήγησε στη δημιουργία των Wham! Η φιλία τους θα συνεχιζόταν μέχρι τον πρόωρο θάνατο του Michael το 2016.

2. Ο George Michael άργησε να ενηλικιωθεί

Μπορεί να μοιάζει απίστευτο στους θαυμαστές του Michael, αλλά στο σχολείο φορούσε τεράστια γυαλιά με ατσάλινο σκελετό και είχε πολλά σγουρά μαλλιά. Ήταν πολύ παχουλός και είχε ένα τεράστιο φρύδι, που… πήγαινε απέναντι. «Δεν με πειράζει να με παρουσιάζουν ως έναν κοντό, χοντρό, με κηλίδες, 14χρονο με γυαλιά, γιατί βασικά αυτό ήμουν», είχε δηλώσει στο Tiger Beat Star το 1986 ο George Michael.

3. Οι Wham! ξεκίνησαν την καριέρα τους ως μια μπάντα ska

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ’80, η Βρετανία είχε ξετρελαθεί με το ska, τον πρόδρομο της τζαμαϊκανής reggae, που ενέπνευσε βρετανικά συγκροτήματα όπως οι Specials, οι Madness και οι Selectοr. Όταν ήσαν έφηβοι, ο Michael και ο Ridgeley δημιούργησαν τους Executive, μια πενταμελή ska μπάντα, που ο Michael περιέγραψε αργότερα ως πολύ «τρομερή». Η πρώτη απόπειρα του George να γράψει τραγούδια ήταν ένα κομμάτι με τίτλο «Rude Boy», το οποίο αργότερα είπε ότι «θα μπορούσε να γίνει επιτυχία» αν είχε ηχογραφηθεί από επαγγελματίες μουσικούς.

4. Οι Wham! αρχικά ήθελαννα στέλνουν πολιτικά μηνύματα

Μετά την διάλυση των Executive, ο George και ο Andrew δημιούργησαν τους Wham! το 1981. Την επόμενη χρονιά, κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο single τους, το «Wham Rap! (Enjoy What You Do)», ένα τραγούδι εμπνευσμένο από το χιπ-χοπ, που βρήκε τον George Michael να ραπάρει για τις χαρές του να είσαι άνεργος και να… εισπράττεις κρατική βοήθεια.

Όπως δήλωσε ο Andrew Ridgeley στο NME, οι Wham! «ήταν η φωνή της νεανικής κοινωνικής συνείδησης», κάτι που ίσως φαίνεται αρκετά αστείο, δεδομένης της μετέπειτα φήμης τους ως διασκεδαστές μιας επιπόλαιης και επιφανειακής ίσως pop μουσικής. «Κανένας από εμάς δεν είχε εργασία πλήρους απασχόλησης», είπε. «Αν και ο George είχε βρει μερικές δουλειές μερικής απασχόλησης, εγώ ήμουν γραμμένος στην ανεργία, οπότε όλο αυτό ήταν μια γλαφυρή αντανάκλαση της πραγματικότητας στη ζωή μας».

5. Οι Wham! είχαν το «Careless Whisper» από την αρχή

Το «Careless Whisper» είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών. Μία μπαλάντα με φοβερό σαξόφωνο, που κατέκτησε την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, μετά την κυκλοφορία της το 1984. Έκτοτε έχει ψηφιστεί και παραμένει ως το αγαπημένο τραγούδι της Αγγλίας.

Παραδόξως, οι Wham! είχαν φυλαγμένο αυτό το μουσικό διαμάντι από την αρχή της καριέρας τους. Ο 16χρονος George Michael εμπνεύστηκε το τραγούδι ενώ ταξίδευε με το λεωφορείο και το ολοκλήρωσε με τη βοήθεια του Ridgeley. Μια πρώιμη εκδοχή του υπήρχε μαζί με άλλες ημιτελείς εκτελέσεις των «Wham Rap!» και «Club Tropicana» στην δοκιμαστική κασέτα του 1982, που τελικά χάρισε στο δίδυμο ένα συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Innervision.

6. Ο George Michael αποκάλυψε τον σεξουαλικό του προσανατολισμό στον συνεργάτη του Andrew Ridgeley το 1983

Ενώ γυριζόταν το βιντεοκλίπ για το «Club Tropicana» στην Ibiza της Ισπανίας το 1983, ο Michael κάλεσε τον Ridgeley στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του και του ομολόγησε ότι είναι ομοφυλόφιλος, κάτι που δεν θα εξέφραζε δημόσια για άλλα 15 χρόνια.

Ο Andrew έμεινε αρχικά έκπληκτος αλλά τον αποδέχτηκε πλήρως. «Φαινόταν σίγουρα πιο χαλαρός, προφανώς επειδή συνειδητοποίησε ότι δεν με είχε επηρρεάσει καθόλου η αποκάλυψή του», έγραψε ο Ridgeley στο βιβλίο του «Wham! George Michael and Me του 2019: A Memoir». Ο Andrew Ridgeley πρόσθεσε ότι ο Michael επέλεξε να μην κάνει νωρίτερα το outing στο φως της δημοσιότητας για επαγγελματικούς λόγους. «Ένιωθε ότι αυτό θα υπονόμευε την καριέρα μας και τις πιθανότητες επιτυχίας μας», σύμφωνα με τον Ridgeley. «Και ήταν πολύ σημαντικό και για τους δυο μας το ότι οι Wham! είχαν τελικά την επιτυχία που επιθυμούσαμε και ονειρευόμασταν».

Το ντοκιμαντέρ του Netflix Wham! παρουσιάζει μια ελαφρώς διαφορετική εικόνα. Όπως λέει ο George Michael στην ταινία, ο Andrew Ridgeley και η συνεργάτιδά τους, τραγουδίστρια Shirlie Holliman, τον έπεισαν να κρατήσει κρυφή τη σεξουαλικότητά του, παρόλο που εκείνος ήταν έτοιμος να βγει δημόσια. Ο George ακολούθησε τις συμβουλές τους και όπως λέει στην ταινία, άρχισε να «δημιουργεί έναν νέο προφίλ, σφυρηλατώντας μια ταυτότητα μέσα από την επιτυχία μου».

7. Οι Wham! έγραψαν ιστορία στην Κίνα

Τον Απρίλιο του 1985, οι Wham! έδωσαν συναυλίες στο Πεκίνο και την Γκουανγκζού της Κίνας και με αυτόν τον τρόπο έγιναν το πρώτο δυτικό pop συγκρότημα που εμφανίστηκε στην κομμουνιστική χώρα. «Ήταν η πιο δύσκολη παράσταση που έχω δώσει ποτέ στη ζωή μου», δήλωσε ο Michael στη Chicago Tribune μετά την πρώτη συναυλία. «Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο ήσυχο ήταν το κοινό στην αρχή. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν χειροκροτούσαν επειδή νόμιζαν ότι εμείς πεθαίναμε για χειροκρότημα. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν ήταν καλοί στο να χειροκροτούν στο ρυθμό της δυτικής μουσικής, επειδή η αίσθηση του ρυθμού τους είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας».

Οι θεατές της συναυλίας έλαβαν μια κασέτα με αυθεντικές ηχογραφήσεις των Wham! στη μία πλευρά και εκτελέσεις στην κινεζική γλώσσα τραγουδισμένες από τον τοπικό σταρ Cheng Fangyuan στην άλλη. Σύμφωνα με το BBC, οι εκδόσεις του Fangyuan περιείχαν κάποιους τροποποιημένους στιχους, με μία “πρόσθετη κομμουνιστική ατμόσφαιρα”, όπως προφανώς θα ικανοποιούσε το ολοκληρωτικό καθεστώς της χώρας!

8. Οι Wham! παραλίγο να πιάσουν τα τέσσερα Νο.1 singles στην Αγγλία το 1984

Με έναν πολύ εύστοχο τίτλο το δεύτερο άλμπουμ των Wham!, το «Make It Big», ήταν ένα εμπορικό μεγαθήριο, όταν κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1984. Τα singles «Wake Me Up Before You Go-Go», το «Careless Whisper» (το οποίο πιστώθηκε στην σόλο καριέρα του George Michael στο Ηνωμένο Βασίλειο και στους Wham! featuring George Michael στον υπόλοιπο κόσμο) και το «Freedom», έφτασαν όλα στο Νο. 1 των βρετανικών charts. Το ντουέτο παραλίγο να πετύχει και ένα τέταρτο Νο.1 με το “Last Christmas”, αλλά το σούπερ αυτό χριστουγεννιάτικο χιτ έμεινε στο Νο. 2, ακριβώς πίσω από το «Do They Know It’s Christmas», που ήταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς και για την βοήθεια προς την Αιθιοπία, από το supergroup των Band Aid. Ο George Michael άλλωστε ήταν μεταξύ των σούπερ σταρ που συμμετείχαν στο «Do They Know It’s Christmas», οπότε κατά μία έννοια, απέτρεψε ο ίδιος τον εαυτό του από το να σκαρφαλώσει στην 1η θέση για τέταρτη φορά μέσα στην ίδια χρονιά.

Ο Michael παραδέχτηκε αργότερα την απογοήτευσή του που το τραγούδι δεν έφτασε στην κορυφή των charts. Ωστόσο οι Wham! προσέφεραν και αυτοί όλα τα κέρδη από το “Last Christmas” για την καταπολέμηση της πείνας στην Αιθιοπία.

Τελικά, το “Last Christmas”, που κάθε εποχή των Χριστουγέννων πουλάει πολύ και ξανασκαρφαλώνει στα τσαρτς το 2021, οπότε έφτασε τελικά στο Νο.1 της Βρετανίας.

9. Οι Wham! διαλύθηκαν με πάταγο!

Την άνοιξη του 1986, το δίδυμο ανακοίνωσε ότι οι Wham! θα σταματούσαν την κοινή τους πορεία, καθώς ο Michael ήθελε να αποστασιοποιηθεί από το κυρίως εφηβικό κοινό του συγκροτήματος και «να μεταφέρει πιο ώριμα και πιο ειλικρινή συναισθήματα μέσα από τους δίσκους του, δημιουργώντας τραγούδια με τα οποία ο κόσμος θα μπορούσε να ταυτιστεί προσωπικά». Αλλά δεν ήθελαν να φύγουν ήσυχα.

Στις 28 Ιουνίου 1986, οι Wham! έδωσαν μια αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Wembley του Λονδίνου, την οποία παρακολούθησαν 72.000 οπαδοί τους. Το ντουέτο έπαιξε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, που τελείωσε με το “I’m Your Man” του 1985, με τη συμμετοχή του Simon Le Bon των Duran Duran και του Elton John. Πριν ανέβουν στη σκηνή, προβλήθηκε για πρώτη φορά η ταινία «Wham! In China: Foreign Skies», ένα ντοκιμαντέρ για το ιστορικό ταξίδι τους στην Κίνα ένα χρόνο νωρίτερα.

Η προβολή εκείνη μέσα στο κατάμεστο στάδιο του Wembley, κατέχει το ρεκόρ του μεγαλύτερου κοινού σε πρεμιέρα ταινίας.

10. Ο Andrew Ridgeley κυκλοφόρησε μόνο ένα σόλο άλμπουμ μετά τους Wham!

Όλοι γνωρίζουν την μεγάλη επιτυχία που γνώρισε ο George Michael μετά τη διάλυση των Wham! Κυκλοφόρησε τα πολύ πετυχημένα άλμπουμ “Faith” και “Listen Without Prejudice Vol. 1” και έγινε ένας από τους σημαντικότερους σόλο καλλιτέχνες στον πλανήτη. Αντίθετα ο Ridgeley έχει δώσει στον κόσμο μόνο ένα άλμπουμ, το “Son of Albert” του 1990, το οποίο πούλησε ελάχιστα και δέχτηκε κακές δισκοκριτικές από τους κριτικούς. «Ήταν απογοητευτικό να δέχομαι τέτοιο “ξύλο” για αυτό το άλμπουμ», δήλωσε στο Hello! το 1997.

Αλλά ο Ridgeley δεν είχε ποτέ τις ίδιες φιλοδοξίες με τον Michael. Δεν του κακοφάνηκε η απόφαση του George Michael να διαλύσει το γκρουπ και δεν ζήλεψε ποτέ τη μεγάλη επιτυχία του φίλου του. «Μου ήταν αρκετό που συμμετείχα στο συγκρότημα, έχοντας πραγματοποιήσει ένα παιδικό όνειρο», δήλωσε ο Andrew στο Hello! «Δεν είχα καμία επιθυμία να κάνω κάτι περισσότερο στη ζωή μου».



