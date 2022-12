Νοστράδαμος – Μπάμπα Βάνγκα: Οι προφητείες τους για το 2023 προκαλούν τρόμο – Τι μας περιμένει τη νέα χρονιά

Ζοφερό είναι το 2023, σύμφωνα με τις προφητείες του Νοστράδαμου αλλά και της Μπάμπα Βάνγκα, που έρχονται στη δημοσιότητα στο κατώφλι της νέας χρονιάς.

Φυσικά είναι μια καλή δικαιολογία για να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά που μας περιμένουν, αν και το 2022 έδωσε μία πρώτη γεύση ήδη. Ο πιο διάσημος Γάλλος αστρολόγος άφησε απροσδόκητες προβλέψεις για τη χρονιά που σε λίγες ώρες καταφθάνει, φορτωμένη με προσδοκίες και ελπίδες. Βέβαια, διαβάζοντας τις “προφητείες” του φεύγει και κάθε ελπίδα και παρακαλάμε να πάμε κατευθείαν στο 2024, αλλά ας πάρουμε το ρίσκο.

Σύμφωνα με το βιβλίο του “Les Prophéties”, φαίνεται ότι μας περιμένουν αρκετές εκπλήξεις για τις επόμενες 365 ημέρες. Προφανώς, ο Νοστράδαμος προέβλεψε μια δύσκολη χρονιά για τον άνθρωπο, που σημαδεύεται από λιμούς, πολέμους, ένα όλο και πιο ξηρό κλίμα και ακόμη και την παρουσία ατομικών όπλων. Φαίνεται ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να είναι παρών στη ζωή μας και, στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να είναι πιο σοβαρός το 2023.

Ο Νοστράδαμος, σύμφωνα με την ερμηνεία των προφητειών του, που φιλοξενούνται στο βιβλίο του, μίλησε για μεγάλο πόλεμο, που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η κλιμάκωση της βίας στην Ουκρανία από τη Ρωσία θα μπορούσε να πάει ένα βήμα παραπέρα και να σημάνει την είσοδο στην ένοπλη σύγκρουση περισσότερων χωρών. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την έναρξη ενός Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Γάλλος αστρολόγος συμπεριέλαβε αναφορές και στον πλανήτη Άρη. Στη διάρκεια του αγώνα ώστε ο άνθρωπος να μάθει περισσότερα για τον κόκκινο πλανήτη και με στόχο να προσγειωθεί και να τον εξερευνήσει, ο Νοστράδαμος προέβλεψε ότι θα υπήρχε μια “ουράνια φωτιά όταν σβήσουν τα φώτα στον Άρη”. Αυτό, ενδεχομένως σημαίνει είτε αποτυχία στην αποστολή του ανθρώπου είτε, για παράδειγμα, αστοχία στο διαστημόπλοιο που θέλει να στείλει η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) στον γειτονικό πλανήτη.

Last night I took my sharpest photo of Mars since I first got into astrophotography 5 years ago. This was captured using a 14″ telescope on the sidewalk in front of my house. You can clearly see Olympus Mons! pic.twitter.com/y3dD4EQvBt

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) December 20, 2022