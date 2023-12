Μυστηριώδη πετρογλυφικά αποκάλυψαν μυστικά αρχαίας φυλής – Γιατί ενθουσιάστηκαν οι αρχαιολόγοι

Τα μυστήρια του πολιτισμού Pueblo, ξετυλίγουν μετά από έρευνες δέκα ετών, Πολωνοί αρχαιολόγοι, οι οποίοι ανακάλυψαν ζωγραφικές και εγχάρακτες επιγραφές σε βράχους, σε μια περιοχή, στα σύνορα του Κολοράντο με την Γιούτα.

Η ομάδα των αρχαιολόγων από το Πανεπιστήμιο Jagiellonian (JU) της Κρακοβίας, έκανε πρωτοποριακές ανακαλύψεις σχετικά με τον αρχαίο πολιτισμό Pueblo. Αυτή η πολωνική ομάδα, είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη περιοχή και ο πολιτισμός που ερευνά έχει ηλικία 3000 ετών.

Η έρευνα άρχισε το 2011. Επικεφαλής είναι ο Radosław Palonka, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Jagiellonian και ειδικός στην αρχαιολογία του Νέου Κόσμου. Λέει ότι τα ευρήματα αλλάζουν δραματικά την κατανόηση των αρχαιολόγων για τον συγκεκριμένο πανάρχαιο οικισμό στην περιοχή.

Η έρευνα διεξάγεται στο σύμπλεγμα οικισμών Castle Rock Pueblo, που βρίσκεται στο γραφικό οροπέδιο Mesa Verde, στα σύνορα μεταξύ Κολοράντο και Γιούτα, στις ΗΠΑ. Οι περιοχές αυτές είναι δημοφιλείς όχι μόνο στους αρχαιολόγους αλλά και στους τουρίστες, λόγω των περίφημων προκολομβιανών οικισμών που είναι χτισμένοι σε βραχώδεις κόγχες ή είναι λαξευμένοι στα τοιχώματα των φαραγγιών. Πολύ δημοφιλή επίσης στην περιοχή, είναι και τα πολυάριθμα έργα βραχογραφίας που δημιουργήθηκαν από μέλη του αρχαίου πολιτισμού Pueblo. Ο πολιτισμός δεν έχει πεθάνει ακριβώς. Λίγο έχει μετακομίσει μόνο.

“Οι γεωργικές κοινότητες Pueblo ανέπτυξαν έναν από τους πιο προηγμένους προκολομβιανούς πολιτισμούς στη Βόρεια Αμερική. Τελειοποίησαν την τέχνη της κατασκευής πολυώροφων πέτρινων σπιτιών, που έμοιαζαν με μεσαιωνικές αστικές κατοικίες ή ακόμη και με μεταγενέστερες πολυκατοικίες. Οι άνθρωποι Pueblo ήταν επίσης διάσημοι για την τέχνη σε βράχους, για τα περίτεχνα διακοσμημένα κοσμήματα και για τα κεραμικά που έφεραν διάφορα μοτίβα, ζωγραφισμένα με μαύρη χρωστική ουσία σε λευκό φόντο”, δήλωσε ο καθηγητής Palonka.

Οι ανακαλύψεις της ομάδας του περιλαμβάνουν άγνωστες στο παρελθόν τεράστιες στοές και πετρογλυφικά που χρονολογούνται σε διάφορες ιστορικές περιόδους. Τα παλαιότερα από αυτά, που απεικονίζουν πολεμιστές και σαμάνους, εκτιμάται ότι χρονολογούνται ήδη από τον 3ο αιώνα μ.Χ., την περίοδο που είναι γνωστή ως εποχή των καλαθοποιών. Οι άνθρωποι τότε, ασχολούνταν με τη γεωργία και κατασκεύαζαν χαρακτηριστικά καλάθια και χαλάκια. Τα περισσότερα πετρογλυφικά προέρχονται από τον 12ο και 13ο αιώνα.

Τα γλυπτά αυτά ποικίλλουν ως προς τη μορφή τους, με πολύπλοκα γεωμετρικά σχήματα και σπείρες. Η βραχογραφία απεικονίζει συχνά σαμάνους, πολεμιστές, βίσονες, ελάφια και πρόβατα, ενώ ορισμένα απεικονίζουν σκηνές κυνηγιού.

Τον 15ο-17ο αιώνα, όταν η περιοχή κατοικήθηκε από τη φυλή Ute, οι βραχώδεις πλάκες άρχισαν να παρουσιάζουν μεγάλες αφηγηματικές σκηνές κυνηγιού που έδειχναν κυνήγια βίσωνων, ορεινών προβάτων και ελαφιών. Σε μεταγενέστερους αιώνες απεικόνιζαν επίσης άλογα, τα οποία αντανακλούσαν τα γεγονότα της ισπανικής κατάκτησης, πριν από την οποία τα ζώα αυτά ήταν άγνωστα στους ιθαγενείς Βορειοαμερικανούς (εξαφανίστηκαν από την ήπειρο αυτή κατά τη διάρκεια της τελευταίας εποχής των παγετώνων).

Τα νεότερα κομμάτια βραχογραφίας περιλαμβάνουν την υπογραφή (του 1936) του Ira Cuthair, ενός διάσημου καουμπόη, γνωστού όχι μόνο στη Γιούτα ή το Κολοράντο, αλλά και στην Αριζόνα και στο Νέο Μεξικό.Οι ανακαλύψεις έγιναν στα ψηλότερα, λιγότερο προσβάσιμα μέρη τριών φαραγγιών: Sand Canyon, Graveyard Canyon και Rock Creek Canyon, μετά από υποδείξεις των κατοίκων της περιοχής.

Η έρευνα του καθηγητή Palonka είχε ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη άγνωστων μέχρι σήμερα πετρογλυφικών, 800 μέτρα πάνω από τους οικισμούς των βράχων, με σπείρες διαμέτρου έως και ενός μέτρου. Αυτά τα πετρογλυφικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για αστρονομικές παρατηρήσεις και ημερολογιακούς προσδιορισμούς τον 13ο αιώνα, αναδιαμόρφωσαν την κατανόηση του μεγέθους του πληθυσμού και των θρησκευτικών πρακτικών.

Η πολωνική ομάδα εκτιμά ότι θα κάνει περαιτέρω ανακαλύψεις και περιμένει έναν λεπτομερή τρισδιάστατο χάρτη των φαραγγιών, που εκπονήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χιούστον, οι οποίοι διεξήγαγαν έρευνες πετώντας 450 μέτρα πάνω από τα φαράγγια και χρησιμοποιώντας ακόμα και όργανα λέιζερ για να πετύχουν ακριβείς μετρήσεις.

Οι Πολωνοί αρχαιολόγοι συνεργάζονται επίσης στενά με τοπικές ομάδες ιθαγενών Αμερικανών, από τις φυλές Hopi και Ute, οι οποίες τους βοηθούν να κατανοήσουν την εικονογραφία και την τέχνη των ιθαγενών.

Του χρόνου, η ομάδα σχεδιάζει να καταγράψει συνεντεύξεις βίντεο με γέροντες φυλών για μια μόνιμη έκθεση πολυμέσων στο Canyons of the Ancients Visitor Center and Museum, που θα περιλαμβάνει τα ευρήματα των αρχαιολόγων από την Κρακοβία.

(Φωτό: Πανεπιστήμιο Jagiellonian )