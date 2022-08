Μεγάλοι σταρς του Hollywood που τραγουδούν

Μέσα στις χιλιάδες κινηματογραφικές παραγωγές, που βγήκαν από το Hollywood, υπήρξαν πολλές φορές που η ανάγκη του σεναρίου απαιτούσε ο πρωταγωνιστής ή η πρωταγωνίστρια να τραγουδήσει κάποιο τραγούδι. Οι ηθοποιοί όμως δεν ήταν πάντα τόσο καλοί στο τραγούδι όσο ήσαν στην υποκριτική. Υπήρχαν λοιπόν φορές που τραγουδούσαν οι ίδιοι με τη δική τους φωνή, υπήρχαν όμως και περιπτώσεις όπου η φωνή στο τραγούδισμα ήταν από ντουμπλάρισμα από μία άλλη άγνωστη αλλά επαγγελματία τραγουδίστρια ή τραγουδιστή, της οποίας η χροιά της φωνής έμοιαζε αρκετά.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Παρακάτω θα βρείτε μεγάλα ονόματα της μεγάλης οθόνης, που τραγούδησαν κομμάτια για τις ανάγκες των ταινιών τους.

Cary Grant – “Did I Remember”, από την ταινία “Suzy” του 1936 με συμπρωταγωνίστρια την Jean Harlow

Clark Gable – “Puttin’ On The Ritz”, από την ταινία “Idiots Delight” του 1939 με συμπρωταγωνίστρια την Norma Shearer.

Joan Crawford – “I Never Knew Heaven Could Speak”, 1938

Bette Davis – “They’re Either Too Young Or Too Old”, από την ταινία “Thank Your Lucky Stars” του 1943. Πρωταγωνιστής στο φιλμ ήταν ο Eddie Cantor. Επίσης εμφανιζόντουσαν πολλοί guest stars, ανάμεσά τους και οι: Humphrey Bogart, Olivia de Havilland, Errol Flynn, Dinah Shore και άλλοι

Robert Mitchum – “Foolish Pride”, από την ταινία “Rachel and the Stranger” του 1948 με συμπρωταγωνιστές τους Loretta Young και William Holden

Marlon Brando & Jean Simmons – “A Woman In Love”, από την ταινία “Guys and Dolls” του 1955

Ava Gardner – “Can’t Help lovin´dat man”, από την ταινία “Show Boat” του 1951

Tyrone Power – “Chattanooga Choo Choo”. Ως γνωστόν ο Tyrone Power ήταν ο πατέρας της Romina Power που παντρεύτηκε τον Al Bano

Rita Hayworth – “Zip”, από την ταινία “Pal Joey” του 1957 με συμπρωταγωνιστές τους Frank Sinatra και Kim Novak. Την Rita Hayworth ντουμπλάρισε στην ερμηνεία η τραγουδίστρια Jo Ann Greer

Rock Hudson – “Pillow Talk”, από την ταινία “Pillow Talk” του 1959 με συμπρωταγωνίστρια την Doris Day

Debbie Reynolds · Robert Wagner – “Chico’s Choo-Choo”, από την ταινία “Say One For Me” του 1959 με πρωταγωνιστή τον Bing Crosby

Sophia Loren – “Mambo Bacan”

