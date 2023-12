Jamie Oliver: Το κόλπο με το κρεμμύδι που θα αναδείξει όλα τα σπιτικά πιάτα σας

Ο διάσημος σεφ Jamie Oliver μοιράστηκε ένα κόλπο με το κρεμμύδι που θα κάνει τα σπιτικά σας πιάτα πιο νόστιμα. Σύμφωνα με τον Oliver, η σωστή προετοιμασία των κρεμμυδιών είναι το «κλειδί» για να αναδείξετε τη φυσική τους γλυκύτητα.

Ο διάσημος σεφ διδάχθηκε την τεχνική από μια Ιταλίδα γιαγιά, τη Nonna Rosanna για να απογειώσει τη φυσική γλυκύτητα στη μαγειρική του. Το έξυπνο κόλπο μαγειρικής του, το αποκάλυψε σε ένα επεισόδιο της εκπομπής Jamie Cooks Italy του Channel 4, όπου ετοίμασε μια λαχταριστή συνταγή με ζυμαρικά με γαρίδες και γλυκόξινη σάλτσα.

Ο Jamie Oliver μοιράστηκε τη μέθοδο μαγειρικής του με τους εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram εξηγώντας ότι με τη σωστή προετοιμασία των κρεμμυδιών μπορείτε να αναδείξετε τη φυσική τους γλυκύτητα. Για να το πετύχετε αυτό, πρέπει να τα μαρινάρετε σε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τα μαγειρέψετε.

Η μαρινάδα θα βοηθήσει τα κρεμμύδια να μαλακώσουν και να απελευθερώσουν τα φυσικά τους αρώματα. Επίσης, θα περιορίσει την αίσθηση πικρής γεύσης καθιστώντας τα πιο νόστιμα.

Ο Oliver χρησιμοποιεί αυτό το κόλπο σε μια ποικιλία πιάτων, από μεσογειακό ριζότο και μακαρόνια έως ασιατικά stir-fries. Δίνει στα πιάτα του μια πλούσια, γλυκιά γεύση που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει.

TIP: To make your onions milder, use Nonna Rosanna’s trick of washing them beforehand.

