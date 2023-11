Εξωγήινοι «σχεδόν σίγουρα» υπάρχουν, λέει επιστήμονας

Οι εξωγήινοι «σχεδόν σίγουρα» υπάρχουν, λέει η διαστημική επιστήμονας του The Sky at Night, Dr Maggie Aderin-Pocock. Η αστρονόμος επιμένει ότι θα ήμασταν «αφελείς» αν πιστεύαμε ότι οι άνθρωποι είναι η μόνη ευφυής ζωή στο σύμπαν.

Η Δρ Aderin-Pocock, που παρουσιάζει το The Sky At Night του BBC , είπε στο podcast του Dish With Waitrose ότι το τεράστιο μέγεθος του σύμπαντος σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει εξωγήινη ζωή εκεί έξω.

Η 55χρονη ανέφερε «Με ρωτάνε “υπάρχουν εξωγήινοι εκεί έξω;” και θα έλεγα ναι, σχεδόν σίγουρα. Υπάρχουν 300 δισεκατομμύρια αστέρια στον Γαλαξία μας. Κάθε ένας από αυτούς είναι ένας ήλιος σαν τον δικό μας και τώρα, τα τελευταία δέκα χρόνια, ανιχνεύουμε εξωπλανήτες που περιφέρονται γύρω από αυτά τα αστέρια. Επειδή ακόμη και το πιο κοντινό αστέρι βρίσκεται 40 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, χρειαζόμαστε πραγματικά μεγάλα τηλεσκόπια για να δούμε τους πλανήτες. Αλλά έχουμε εντοπίσει περίπου 5.000 μέχρι στιγμής».

«Και όσο περισσότερο κοιτάμε, τόσο περισσότερα βλέπουμε, οπότε φαίνεται ότι τα περισσότερα αστέρια εκεί έξω έχουν πλανήτες που περιστρέφονται γύρω τους. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τα 300 δισεκατομμύρια αστέρια του γαλαξία μας έχουν κατά μέσο όρο δύο πλανήτες το καθένα. Και σε ολόκληρο το σύμπαν υπάρχουν 200 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Νομίζω ότι θα ήμασταν αφελείς αν πιστεύαμε ότι είμαστε μόνοι. Όσο περισσότερο κοιτάμε, τόσο πιο ασήμαντοι συνειδητοποιούμε ότι είμαστε» διευκρίνισε.