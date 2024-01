Επιβάτης εκτός εαυτού σε πτήση: Έλεγε ότι είναι ο «διάβολος» και έριξε μπουνιά σε γυναίκα – Δείτε βίντεο

Μια πτήση της JetBlue από το Φορτ Λόντερντεϊλ προς την Βοστώνη χρειάστηκε να κάνει έκτακτη προσγείωση στο Ορλάντο, αφού ένας επιβάτης ήταν εκτός εαυτού. Αποκαλούσε τον εαυτό του «ο διάβολος» και φέρεται να γρονθοκόπησε μια γυναίκα που ταξίδευε μαζί του, σύμφωνα με μάρτυρες.

Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην πτήση 170 της JetBlue, η οποία διακόπηκε και καθυστέρησε περισσότερο από πέντε ώρες. Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην The Post ότι η πτήση «εκτράπηκε στο Ορλάντο λόγω αναστάτωσης μεταξύ δύο επιβατών».

Ένας άνδρας επιβάτης, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, απείλησε, και είπε στους γύρω του ότι ήταν ο διάβολος και επιτέθηκε σωματικά στη γυναίκα που ήταν μαζί του, ανέφερε το WCVB-TV , επικαλούμενο μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.

Ένας άνδρας που καθόταν κοντά στον εν λόγω επιβάτη στο πίσω μέρος του αεροπλάνου δήλωσε στον σταθμό ότι οι αεροσυνοδοί τοποθέτησαν τη γυναίκα μετά την επίθεση στο μπάνιο για ασφάλεια και ο άνδρας γρονθοκόπησε την πόρτα σε μια προσπάθεια να τη βγάλει έξω.

Ο ταξιδιώτης Max Seelig, ο οποίος καθόταν στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, είπε ότι ένα από τα μέλη του πληρώματος ενημέρωσε τον ίδιο και τους διπλανούς του ότι το αεροπλάνο επρόκειτο να κάνει “pit stop” στο Ορλάντο, αλλά ότι δεν επρόκειτο να το ανακοινώσουν υπό τον φόβο μήπως εξοργιστεί περαιτέρω ο άνδρας».

Ο επιβάτης Leo Ruiz κατέγραψε ένα βίντεο από το κινητό που δείχνει τον συνεπιβάτη του εκτός ελέγχου, φορώντας κουκούλα και καπέλο του μπέιζμπολ, να συνοδεύεται έξω από το αεροπλάνο από αστυνομικούς μετά την προσγείωση στο Ορλάντο.

⁦@JetBlue⁩ flight 170 from Ft Lauderdale to Boston was diverted to Orlando. According to the pilot, a passenger acted violently towards another passenger. Officials escorted the violent passenger off the flight. pic.twitter.com/mzhLCIPubE

— Leo Ruiz (@LeoRuiz037) January 5, 2024