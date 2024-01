Απαλλαγείτε από τους λεκέδες στις γυάλινες επιφάνειες μέσα σε λίγα λεπτά με ένα απλό υλικό

Σύμφωνα με τους ειδικούς στον καθαρισμό υπάρχει ένα οικονομικό προϊόν που οι περισσότεροι διαθέτουν στην κουζίνα τους και είναι ιδανικό για τον καθαρισμό διάφορων επιφανειών στο σπίτι. Το φθηνό αυτό προϊόν μπορεί να αφαιρέσει δύσκολους λεκέδες και μουτζούρες από τις γυάλινες επιφάνειες μέσα σε λίγα λεπτά.

Η απλή λύση για την αφαίρεση επίμονων λεκέδων από το γυαλί

Το απλό προϊόν που θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε εύκολα και γρήγορα τους λεκέδες από το γυαλί είναι η κέτσαπ, η γευστική σάλτσα ντομάτας που δίνει ξεχωριστή γεύση σε πολλά φαγητά.

Η κέτσαπ περιέχει ένα ένζυμο που ονομάζεται λυσοζύμη, το οποίο μπορεί να διαλύσει τη βρωμιά και τα σημάδια από το γυαλί. Για να την χρησιμοποιήσετε στον καθαρισμό γυάλινων επιφανειών, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα κέτσαπ στο γυαλί σας. Αφήστε το κέτσαπ να δράσει για 5-10 λεπτά. Σκουπίστε το κέτσαπ με ένα υγρό, μαλακό πανί.

Η κέτσαπ είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό καθαριστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσετε μια ποικιλία γυάλινων επιφανειών γυαλιού, όπως τα παράθυρα, οι καθρέφτες και τα πλακάκια.

Φυσικά καθαριστικά γυαλιού που μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι

Αφήστε στην άκρη τα ακριβά καθαριστικά γυαλιού και δοκιμάστε αυτά τα φυσικά καθαριστικά που μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι. Είναι αποτελεσματικά, οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

«Δεν χρειάζεται να αγοράσετε ακριβά προϊόντα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τις μουτζούρες και τη βρωμιά από τα γυάλινα παράθυρα και τους καθρέφτες σας. Αντίθετα, υπάρχουν πολλά τρόφιμα στο πίσω μέρος του ντουλαπιού της κουζίνας σας που είναι πραγματικά αποτελεσματικά ως φυσικά προϊόντα καθαρισμού», είπε ο John Cutts, ειδικός στο γυαλί και ιδρυτής του Me and My Glass.

Εάν θέλετε να έχετε καθαρά και λαμπερά παράθυρα και καθρέφτες χωρίς να ξοδέψετε πολλά χρήματα, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτά τα φυσικά καθαριστικά που μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι, σύμφωνα με τον ειδικό.

Άμυλο καλαμποκιού

Το άμυλο καλαμποκιού είναι ένα εξαιρετικό καθαριστικό για γυαλί. Για να το χρησιμοποιήσετε, απλώς αναμείξτε ίσα μέρη άμυλο καλαμποκιού και κρύο νερό. Εφαρμόστε το μείγμα στο γυαλί και αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, σκουπίστε το με ένα υγρό πανί.

Φακελάκια τσαγιού

Τα φακελάκια τσαγιού περιέχουν τανίνες, οι οποίες έχουν αντιβακτηριδιακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες. Για να χρησιμοποιήσετε τα φακελάκια τσαγιού για να καθαρίσετε το γυαλί, απλώς τρίψτε τα απευθείας στην επιφάνεια. Στη συνέχεια, σκουπίστε το με ένα υγρό πανί.

Κέτσαπ

Το κέτσαπ περιέχει λυσοζύμη, ένα ένζυμο που μπορεί να διασπάσει τη βρωμιά και τους λεκέδες. Για να χρησιμοποιήσετε το κέτσαπ για να καθαρίσετε το γυαλί, απλώς απλώστε μια μικρή ποσότητα στο γυαλί και αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, σκουπίστε το με ένα υγρό πανί.

Άλλα φυσικά καθαριστικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθαρίσετε το γυαλί περιλαμβάνουν:

Χυμό λεμονιού

Ανθρακούχα ποτά

Ωμή πατάτα

Λευκό ψωμί σε φέτες

Αυτά τα καθαριστικά είναι αποτελεσματικά για την αφαίρεση λεκέδων και σημαδιών από το γυαλί. Είναι επίσης οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον.