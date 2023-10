Ανακάλυψαν θαλάσσιο τέρας που έζησε πριν από 80 εκατ. χρόνια – Πήρε το όνομά του από το φίδι της σκανδιναβικής μυθολογίας που κατέστρεψε τον κόσμο

Οι παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν ένα τέρας, ένα νέο είδος μοσασαύρου με “θυμωμένα φρύδια” που έζησε πριν από 80 εκατομμύρια χρόνια. Χρονολογείται δηλαδή από την εποχή της Κρητιδικής περιόδου και οι ειδικοί το ονόμασαν με βάση το φίδι της σκανδιναβικής μυθολογίας που κατέστρεψε τον κόσμο.

Πρόκειται για ένα αρχαίο είδος γιγάντιας θαλάσσιας σαύρας με “θυμωμένα φρύδια” και κοντόχοντρη ουρά, στο οποίο οι επιστήμονες έδωσαν όνομα από τον Jörmungandr, ένα θαλάσσιο φίδι της σκανδιναβικής μυθολογίας. Το φοβερό πλάσμα, ο Jǫrmungandr walhallaensis, ζούσε πριν από 80 εκατομμύρια χρόνια, σε μια αρχαία θάλασσα, στην περιοχή που σήμερα είναι η Βόρεια Ντακότα.

«Αν βάζατε πτερύγια σε έναν δράκο του Κομόντο και τον κάνατε και πραγματικά μεγάλο, έτσι θα έμοιαζε», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της ομάδας που έκανε την σχετική ανακοίνωση η Αμέλια Ζίτλοου, μεταδιδακτορική φοιτήτρια συγκριτικής βιολογίας στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Richard Gilder του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Η Ζίτλοου και οι συνεργάτες της ανακάλυψαν το σχεδόν πλήρες κρανίο, τα σαγόνια, την αυχενική μοίρα και αρκετούς σπονδύλους του μοσασαύρου (που είχε μήκος 7 μέτρα) το 2015 στην Βαλχάλα, της Βόρειας Ντακότα. Η ομάδα περιέγραψε το θαλάσσιο τέρας σε μια εργασία που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (30 Οκτωβρίου) στο έντυπο Bulletin of the American Museum of Natural History (Δελτίο του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας).

Η ανάλυσή τους έδειξε ότι ο J. walhallaensis (η τεράστια σαύρα) περιείχε πολλά από τα ίδια χαρακτηριστικά με δύο γνωστούς μοσασαύρους: τον μικρότερο Clidastes και τον πολύ μεγαλύτερο Mosasaurus, του οποίου είναι προγενέστερη. Όπως και ο γιγάντιος ξάδελφός του, ο J. walhallaensis έζησε κατά την Κρητιδική περίοδο (περίπου 145 εκατομμύρια έως 66 εκατομμύρια χρόνια πριν) μαζί με τους δεινόσαυρους και είχε τεράστια πτερύγια και μια “ουρά σαν καρχαρία” που τον βοηθούσε να γλιστρά μέσα στο νερό. Είχε επίσης μια οστέινη ράχη στο κρανίο του που έμοιαζε με “θυμωμένα φρύδια”, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι παλαιοντολόγοι εξακολουθούν να μην συμφωνούν για το αν οι μοσάσαυροι έχουν στενότερη σχέση με τις σαύρες ή με τα φίδια. Ωστόσο, αυτό το νεοπεριγραφόμενο είδος προσφέρει στους ερευνητές περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα ασύλληπτα θαλάσσια πλάσματα. “Καθώς αυτά τα ζώα εξελίσσονταν σε γιγάντια θαλάσσια τέρατα, υφίσταντο συνεχώς αλλαγές”, δήλωσε η Ζίτλοου. «Αυτή η εργασία μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση του πώς όλες αυτές οι διαφορετικές μορφές σχετίζονται μεταξύ τους», είπε.