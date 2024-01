Ανακαλύφθηκε χαμένο χειρόγραφο μιας πριγκίπισσας που έγινε πρόσφυγας, πριν από 1.000 χρόνια – Μυστήριο το πώς βρέθηκε σε ελληνικό λεξικό

Κομμάτια από ένα χαμένο χειρόγραφο, ηλικίας σχεδόν 1.000 ετών, το οποίο μπορεί να ανήκε σε μια πριγκίπισσα που διέφυγε από την Αγγλία μετά την κατάκτηση της χώρας από τους Νορμανδούς τον 11ο αιώνα, ανακαλύφθηκαν ύστερα από αιώνες.

Ο ερευνητής Thijs Porck ταυτοποίησε 21 κομμάτια του χειρογράφου, τα οποία βρέθηκαν σε ένα αρχείο στην πόλη Alkmaar της Ολλανδίας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Anglo-Saxon England. Στη μελέτη, ο Porck, ο οποίος εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Leiden, περιγράφει τα ευρήματα, ενώ αναλύει την προέλευσή τους, όπως και το κείμενο που περιέχεται σε αυτά.

Το ενδιαφέρον είναι ότι τα κομμάτια είναι από περγαμηνή και βρέθηκαν μέσα στις βιβλιοδεσίες ενός τετράτομου ελληνικού λεξικού. Είχαν χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του δεσίματος του επιστημονικού έργου, το οποίο είχε δεθεί σε ολλανδικό εργαστήριο, γύρω στο 1600 μ.Χ., όπως έδειξε η έρευνα του Porck. Κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, οι βιβλιοδέτες χρησιμοποιούσαν μερικές φορές περγαμηνή για να ενισχύσουν τα δεσίματα των βιβλίων. Επειδή το υλικό αυτό ήταν ακριβό, οι άνθρωποι συχνά επέλεγαν να κόβουν παλιά χειρόγραφα από την προγενέστερη μεσαιωνική περίοδο. Τα χειρόγραφα που επιλέχθηκαν για αυτή τη χρήση ήταν συχνά εκείνα που είχαν χάσει την αξία τους – για παράδειγμα, εκείνα που συνδέονταν με τον καθολικισμό ή ήταν γραμμένα σε μια γλώσσα που δεν μπορούσε πλέον να διαβαστεί.

Η ανακάλυψη των κομματιών ήταν σε μεγάλο βαθμό “τυχαία”, δήλωσε στο Newsweek ο Porck, αναπληρωτής καθηγητής μεσαιωνικής αγγλικής γλώσσας. Το προσωπικό του Περιφερειακού Αρχείου Alkmaar του είχε στείλει εικόνες των κομματιών, τα οποία είχαν αποκαλύψει κατά τη διάρκεια μιας έρευνας για τις βιβλιοδεσίες της πρώιμης νεότερης εποχής στη συλλογή τους που περιλαμβάνει μεσαιωνική περγαμηνή.

“Πήγα στο αρχείο την επόμενη μέρα και χάρηκα πολύ όταν είδα ότι δεν ήταν μόνο ένα κομμάτι αλλά 21 κομμάτια. Αυτή ήταν η αρχή ενός συναρπαστικού ερευνητικού ταξιδιού που χρειάστηκε περισσότερο από ενάμιση χρόνο για να ολοκληρωθεί”, δήλωσε ο Porck.

Τα θραύσματα που βρέθηκαν στο αρχείο του Άλκμααρ προέρχονται από ένα χειρόγραφο στη λατινική γλώσσα που περιέχει πρόσθετες σημειώσεις, γραμμένες στα παλαιά αγγλικά. Αυτές οι σημειώσεις – γνωστές ως “glosses”- συναντώνται συχνά σε μεσαιωνικά κείμενα, που παρεμβάλλονται ανάμεσα στις γραμμές ή στα περιθώρια του πρωτογενούς κειμένου, κυρίως για να εξηγήσουν ξένες ή δύσκολες λέξεις.

Τα παλαιά αγγλικά ή αγγλοσαξονικά είναι μια δυτικογερμανική γλώσσα που μιλιόταν στη Βρετανία μεταξύ περίπου του 500 και του 1100 μ.Χ. Η παλαιότερη καταγεγραμμένη μορφή της αγγλικής γλώσσας, μοιάζει πολύ με τα γερμανικά, τα φριζικά και τα ολλανδικά.

Very excited to announce the discovery of Old English fragments inside a series of book bindings! They come from an 11th-c. Latin psalter with Old English glosses and this psalter comes with a fascinating potential backstory involving a refugee English princess! 🧵 pic.twitter.com/43a2bT4NOo

— Thijs Porck (@thijsporck) January 11, 2024