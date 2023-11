Αυτό το ξέρατε; Smokey Robinson And The Miracles – «I Second That Emotion»

Ένα πρωί του 1967, ο Smokey Robinson μαζί με τον φίλο και συνεργάτη του Al Cleveland έκαναν ψώνια στο πολυκατάστημα Hudson’s στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Ο Robinson βρήκε ένα σετ μαργαριτάρια για τη σύζυγό του, Claudette. “Είναι πανέμορφα”, είπε στον πωλητή, “ελπίζω να της αρέσουν”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Cleveland πρόσθεσε στη συνέχεια: “Εγώ προσυπογράφω αυτό το συναίσθημα” (“I second that emotion”). Οι δύο άντρες γέλασαν με την λάθος έκφραση του Cleveland.

Ήθελε να πει: “Υποστηρίζω αυτή την κίνηση” (“I second that motion”). Έτσι οι δύο καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν για να γράψουν ένα τραγούδι χρησιμοποιώντας τη λανθασμένη φράση.

Αφού ηχογραφήθηκε από τους Smokey Robinson And The Miracles, το τραγούδι “I Second That Emotion”, θα σκαρφάλωνε στο #4 του Billboard Hot 100, στην κορυφή και του R&B chart και θα πουλούσε αμέσως πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

