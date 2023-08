Τεχνητή Νοημοσύνη: Παράλυτη γυναίκα μίλησε ξανά μέσω ψηφιακού avatar – ΒΙΝΤΕΟ

Επανάσταση στην επικοινωνία των παράλυτων ασθενών φέρνουν οι ερευνητές των πανεπιστημίων του San Francisco και του Berkeley, σε συνεργασία με την εταιρία Speech Graphics.

Οι ερευνητές χρησιμοποιώντας μία συσκευή Brain-Computer Interface (BCI), μετέτρεψαν τα αναλογικά σήματα που παράγει ο εγκέφαλος σε ψηφιακά σήματα, τα οποία μπορεί να καταλαβαίνει ένας υπολογιστής. Με τον τρόπο αυτόν έδωσαν την δυνατότητα σε μία γυναίκα που παρέλυσε και έχασε την ομιλία της έπειτα από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, να μιλήσει ξανά μέσω ενός ψηφιακού avatar.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature», μία συστοιχία ηλεκτροδίων τοποθετήθηκε στο κέντρο ελέγχου του λόγου στον εγκέφαλο της παράλυτης γυναίκας. Αυτά κατέγραφαν τα ηλεκτρικά σήματα που κανονικά θα κινούσαν τους μύες στο σαγόνι, τα χείλη και τη γλώσσα. Τα σήματα αυτά μεταδόθηκαν σε έναν υπολογιστή. Έπειτα από εκπαίδευση μερικών εβδομάδων, η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) κατάφερε να μεταφράσει τα ηλεκτρικά σήματα σε περισσότερες από 1.000 λέξεις.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι ερευνητές κατάφεραν να δημιουργήσουν την φωνή της ασθενούς, χρησιμοποιώντας ηχογραφήσεις της, οι οποίες είχαν καταγραφεί πριν από το εγκεφαλικό.

Έπειτα, σύμφωνα με το engadget, με τη βοήθεια της Speech Graphics, της εταιρίας η οποία ανέπτυξε τα φωτορεαλιστικά animation προσώπου του σε διάσημα βιντεοπαιχνίδια όπως το «The Last of Us II», δημιούργησαν ένα avatar, με το οποίο η παράλυτη γυναίκα μπορούσε πλέον να μιλήσει ξανά. Επίσης μπορεί να κινήσει τους «ψηφιακούς μύες» του avatar και να εκφράσει τα συναισθήματά της, επικοινωνώντας ακόμα και χωρίς λέξεις.

«Δημιουργώντας ένα ψηφιακό avatar που μπορεί να μιλήσει, να κάνει εκφράσεις και να παράγει λόγο σε πραγματικό χρόνο, συνδεδεμένο απευθείας στον εγκέφαλο ενός ασθενή, αποκαλύπτεται η πραγματική δυναμική των AI προσώπων σε τομείς πέρα από τα video games. Η αποκατάσταση του λόγου είναι από μόνη της εντυπωσιακή, αλλά η επικοινωνία μέσω εκφράσεων του προσώπου είναι τόσο βασική σε αυτό που μας κάνει ανθρώπους και αποκαθιστά μία αίσθηση ελέγχου στον ασθενή, την οποία έχει χάσει» δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και συνιδρυτής της Speech Graphics, Michael Berger.