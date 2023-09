Τουρνουά της Γουαδαλαχάρα: «Ονειρική» Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε εύκολα στον τελικό

Η Μαρία Σάκκαρη, πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση κερδίζοντας την Καρολίν Γκαρσιά και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της Γουαδαλαχάρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια που βρίσκεται στην 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε της 29χρονης Γκαρσιά, που βρίσκεται στην 11η θέση, με 2-0 (6-3, 6-0) σε μόλις 71 λεπτά. Τώρα θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Κάρολαϊν Ντόλεχαϊντ στον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής (24/9, 03.00).

Η Μαρία Σάκκαρη είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου καθώς η αντίπαλή της, η Ντόλεχαϊντ, βρίσκεται στην 111η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Η Ντόλεχαϊντ επικράτησε της Σοφία Κένιν με σκορ 7-5, 6-3 για να φτάσει στον τελικό. Αυτός θα είναι ο δεύτερος και μεγαλύτερος τίτλος που θα διεκδικήσει η Σάκκαρη στην καριέρα της.

Maria Sakkari gives a beautiful speech to the fans in Guadalajara:

“It never gets old. This support is something else. I call this city my 2nd home for a reason. I feel like I have family here. I’m so lucky to be surrounded by these amazing people” ❤️ pic.twitter.com/kPBJhzNBhl

