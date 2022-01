Στέφανος Τσιτσιπάς: Γιατί αποφάσισε να αποσυρθεί από τον αγώνα στο ATP CUP – Οι πρώτες δηλώσεις

Δεν αγωνίστηκε τελικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο ATP CUP. Όπως αναφέρει η διοργάνωση ο Έλληνας τενίστας, λόγω του τραυματισμού του στον αγκώνα επέλεξε να αποσυρθεί και αντικαταστάθηκε από τον Αριστοτέλη Θάνο, στον αγώνα κατά της Πολωνίας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, παρακολούθησε τον αγώνα από τις κερκίδες με πάγο στον αγκώνα του, στον οποίον εγχειρίστηκε πρόσφατα.

Due to an elbow injury, Stefanos Tsitsipas has been replaced by Aristotelis Thanos for #TeamGreece in their second match against #TeamPoland.#ATPCup pic.twitter.com/qkTgknQjKE

— ATPCup (@ATPCup) January 1, 2022