Στέφανος Τσιτσιπάς: Αγαπώ τον Φιλιππούση αλλά δεν γίνεται να έχω δύο προπονητές-Να κάνω ότι και το ΄21 στο Roland Garros

Στη τελική ευθεία για τις υποχρεώσεις του στο grand slam τένις Roland Garros βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς που μίλησε απο το Παρίσι όπου βρίσκεται ήδη και προετοιμάζεται για το σπουδαίο τουρνουά.

Αναλυτικά ο Έλληνας τενίστας μίλησε, για:

Τις βλέψεις του στο grand slam τένις Roland Garros. «Πρέπει να μπω σε εκείνο το mindset του τελικού του 2021. Ήταν δύο εξαιρετικές εβδομάδες τένις για μένα, θυμάμαι πώς έκανα κάποια πράγματα και θυμάμαι τι δούλεψε καλύτερα. Είναι σημαντικό να το ξαναδημιουργήσω αυτό και να μείνω πειθαρχημένος σε όλος το ταξίδι. Θα υπάρξουν ματς που θα είναι δύσκολα, είχα και τότε μερικά comebacks. Την προηγούμενη χρονιά επέστρεψα στην πρεμιέρα από 0-2 και μετά έφτασα μέχρι τα ημιτελικά. Και ακολούθησε ο τελικός του 2021. Οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι. Σε μερικούς από αυτούς δεν αρέσει το χώμα όσο εμένα και μερικοί ανέβασαν την απόδοσή τους, όπως ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Αντρέι Ρούμπλεφ. Παίκτες σαν τον Νόβακ Τζόκοβιτς είναι πάντα απειλή. Έχω μεγάλες ικανότητες και το νιώθω. Απλά χρειάζομαι μερικά καλά πρώτα ματς και να πιστεύω ότι μπορώ να κάνω κάτι φέτος».

-την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Μαρκ Φιλιππούση: «Ήταν μια κοινή απόφαση. Μιλήσαμε ατελείωτες ώρες στο τηλέφωνο πριν μερικές εβδομάδες. Δεν είναι εύκολο να έχεις στο court δύο προπονητές. Ξέρω ότι είναι εκεί για να βοηθήσουν και να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αλλά μερικές φορές μπορεί να γίνει κουραστικό να έχεις δύο προπονητές να μοιράζονται απόψεις. Είμαι σε μια φάση της καριέρας μου που χρειάζομαι έναν προπονητή να μου δίνει όλες τις πληροφορίες, την ανάλυση, όλα τα πράγματα που χρειάζομαι για να να βελτιώσω το παιχνίδι μου. Less is more, κατά τη γνώμη μου. Πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να έρθουν στην ομάδα μου και να μοιραστούν τις σκέψεις και απόψεις τους για το τι μπορώ να κάνω καλύτερα και πώς θα το κάνω. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να μείνω με λίγους ανθρώπους και να δουλέψει αυτό, διότι όταν έχεις πολλούς ανθρώπους γύρω σου, μπορεί να γίνει εξαντλητικό και για την πνευματική σου ενέργεια. Είναι, λοιπόν, και αυτός ένας λόγος. Υπήρξαν αρκετές εβδομάδες που ταξίδεψα μόνο με τον προπονητή μου, γιατί αυτό ένιωσε ότι έπρεπε να γίνει και δεν το μετανιώνω, ήταν προσωπικό αίσθημα. Αγαπώ τον Μαρκ. Είναι εξαιρετικός τύπος και είμαστε συχνά σε επαφή. Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα και είμαι χαρούμενος με την απόφαση. Είμαι σίγουρος ότι με στηρίζει, φυσικά, και είναι εκεί όποτε χρειαστώ κάτι».

Την πιθανότητα να γράψει ο Νόβακ Τζόκοβιτς ιστορία με την κατάκτηση του 23ου major τίτλου του στο Παρίσι. «Δεν το σκέφτομαι πριν κοιμηθώ, δεν περνάει από το μυαλό μου (γέλιο)! Θα ήταν υπέροχο για εκείνον. Αν μπορέσει να το κάνει, αξίζει μεγάλο σεβασμό. Προσπαθώ, όμως, να συγκεντρωθώ στον εαυτό μου και ίσως να γίνω εκείνος που όλοι θα μισούν μια μέρα! Με την καλή έννοια. Όπως, λένε, δεν είσαι δημοφιλής όταν αρχίζεις να κερδίζεις».

Τη φιλία του την παίκτρια της Άστον Βίλα Αλίσα Λέμαν: «Είμαι φαν της Άστον Βίλα, πάντα υποστήριζα την ομάδα. Η Αλίσα είναι χαρισματική αθλήτρια, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Πάντα είχα στο μυαλό μου να κάνω φιλίες με άτομα από διάφορα αθλήματα. Ένας από αυτούς είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον οποίο είμαστε συχνά σε επαφή. Ήθελα να κάνω το ίδιο με κάποιον του άλλου φύλου και είναι έμπνευση. Είναι όμορφα να καταλαβαίνεις μερικά πράγματα και να μιλάς ανοιχτά για θέματα που δεν μιλάς με “συνηθισμένους” ανθρώπους. Έχει εξελιχθεί σε μια ωραία φιλία, της εύχομαι τα καλύτερα. Είναι κάτι που προσεκτικά έχω αρχίσει να χτίζω. Όταν ήμουν μικρότερος, πέρασα μια φάση που απλά ήθελα να συγκεντρωθώ στο τένις. Δεν ήθελα να συγκεντρωθώ σε φιλίες, δεν ήταν σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Τώρα το να έχω φιλίες και συνδέσεις με ανθρώπους είναι σημαντικό για μένα γιατί μαθαίνω από αυτό και με κάνει καλύτερο άνθρωπο, κάτι στο οποίο στοχεύω κάθε μέρα».