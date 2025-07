Σίριλ Ντέσερς: Ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ, στην ευρωπαϊκή λίστα των Ρέιντζερς για τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό

Αν η ΑΕΚ εξακολουθεί να έχει ως βασικό της στόχο για την ενίσχυση της επίθεσης τον Σίριλ Ντέσερς, τότε θα χρειαστεί να περιμένει – τουλάχιστον – άλλες δύο εβδομάδες. Η μεταγραφή του Νιγηριανού φορ δεν φαίνεται να προχωρά άμεσα, καθώς ο παίκτης παραμένει κανονικά στο πλάνο των Ρέιντζερς.

Η ομάδα της Σκωτίας ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή της λίστα για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, και το όνομα του Ντέσερς βρίσκεται μέσα. Αυτό δείχνει ότι ο προπονητής των Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν, τον υπολογίζει κανονικά για τις δύο αναμετρήσεις με το «τριφύλλι». Το μέλλον του θα ξεκαθαρίσει μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν αναμένονται εξελίξεις.

Μέσα στη λίστα βρίσκεται και ο Τέλο Άσγκααρντ, ο οποίος είχε τραυματιστεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στο φιλικό κόντρα στη Ντανφέρμλιν. Η συμμετοχή του στο πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό είναι αμφίβολη, αλλά το όνομά του έχει δηλωθεί κανονικά από τον σύλλογο.

🗒️ We can today confirm our squad for the upcoming @ChampionsLeague second round qualifier against Panathinaikos.

— Rangers Football Club (@RangersFC) July 18, 2025