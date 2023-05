Roland Garros: Με Βέσελι ξεκινά ο Τσιτσιπάς, στο… βάθος Αλκαράθ και Τζόκοβιτς – Πρεμιέρα με Μούτσοβα η Σάκκαρη

Στην πιο δύσκολη πλευρά του ταμπλό του Roland Garros βρέθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα (25/5) στο Παρίσι.

Ο Έλληνας τενίστας θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον 30χρονο Τσέχο Γίρι Βέσελι (Νο 452 στην παγκόσμια κατάταξη, έχει φτάσει ως το Νο 35 στο παρελθόν) και στη συνέχεια -εφόσον περάσει- πιθανότατα θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό Ρομπέρτο Καρμπάγες Μπαένα (Νο 58), ο οποίος στον 1ο γύρο θα παίξει με αντίπαλο που θα προκύψει από τα προκριματικά.

A finalist in 2021, world No.5 @steftsitsipas goes head to head with Jiri Vesely first up.#RolandGarros pic.twitter.com/LLFEpklJPz — Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2023

Τα (πολύ) δύσκολα για τον Τσιτσιπά θα αρχίσουν εφόσον φτάσει στα προημιτελικά, όπου -θεωρητικά πάντα- διασταυρώνεται με το Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ. Ο νικητής είναι πολύ πιθανό αμέσως μετά να κληθεί να αντιμετωπίσει τον δύο φορές νικητή του τουρνουά Νόβακ Τζόκοβιτς.

💥 Potential quarter-final clashes in the men's draw 💥 Alcaraz vs. Tsitsipas

Djokovic vs. Rublev

Rune vs. Ruud

Sinner vs. Medvedev#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2023

Την ευκαιρία να πάρει ρεβάνς με… καθυστέρηση ενός χρόνου από την Καρολίνα Μούτσοβα θα έχει η Μαρία Σάκκαρη, καθώς η 26χρονη Τσέχα (Νο 42 στον κόσμο) θα είναι η αντίπαλός της στον 1ο γύρο του φετινού Roland Garros. Οι δύο παίκτριες είχαν τεθεί αντιμέτωπες πέρυσι στον 2ο γύρο του γαλλικού γκραν σλαμ, με την Ελληνίδα τενίστρια να γνωρίζει την ήττα με 7-6, 7-6 και να αποκλείεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Εφόσον περάσει, η Σάκκαρη θα έχει (θεωρητικά τουλάχιστον) πιο εύκολο έργο στη συνέχεια, όπου διασταυρώνεται με τη νικήτρια της αναμέτρησης μεταξύ της Νάντια Ποντορόσκα από την Αργεντινή (Νο 101 στην παγκόσμια κατάταξη) και της Γαλλίδας Τζέσικα Πονσέ (Νο 123).

Επικεφαλής στην πλευρά του ταμπλό της Σάκκαρη είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία (Νο2), την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πριν τα ημιτελικά, ενώ ένα γύρο νωρίτερα ενδέχεται να βρει απέναντί της την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα (Νο3).