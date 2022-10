Ρεάλ – Ολυμπιακός 87-89: Άλωσε και την Μαδρίτη – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά το Παλάου Μπλαουγκράνα στην πρεμιέρα, ο Ολυμπιακός άλωσε και το Wizink Center, επικρατώντας με 87-89 της Ρεάλ Μαδρίτης, για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Πειραιά παρέμεινε αήττητη για τρία παιχνίδια και ταξιδεύει στη Βιτόρια για το ματς με την Μπασκόνια την Παρασκευή (21/10, 21:30), την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης υποχώρησε στο 1-2.

Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε το νικητήριο καλάθι 3΄΄ πριν τη λήξη (14π., 7 ασ.) μπροστά στον θηριώδη Έντι Ταβάρες, αλλά ο MVP άλλη μια φορά ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 23 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ο Μπόλομποϊ (11π.) κέρδισε σπουδαίες «μάχες» στη ρακέτα στην 4η περίοδο, 10 πόντους ήταν η προσφορά του ΜακΚίσικ, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (8π.) με μεγάλα τρίποντα και αυταπάρνηση στην άμυνα ήταν μία ακόμη φορά η… ψυχή του Ολυμπιακού.

Η Ρεάλ παρά τις απουσίες των Ρούντι Φερνάντεθ και Άνταμ Χάνγκα, αλλά και των Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, Κάρλος Αλοθέν και Άντονι Ράντολφ χρησιμοποίησε τα ψηλά κορμιά των Γιαμπουσέλε και Ταβάρες, με τον Ολυμπιακό να χρειάζεται να καλύπτει διαφορές, τόσο στα τέλη της 2ης όσο και της 3ης περιόδου. Με 14/32 τρίποντα, οι Ισπανοί «γκρέμιζαν» ό,τι «έχτιζαν» οι «ερυθρόλευκοι», την ώρα που ο Ντζάναν Μούσα είχε 4/6 έξω από τα 6.75.

Όμως, αν και χωρίς τον αρχηγό του, Κώστα Παπανικολάου, ο Ολυμπιακός δεν τα παράτησε, είχε 29 εύστοχα δίποντα έναντι 15 των γηπεδούχων και με πέντε περισσότερα κλεψίματα… είπε την τελευταία λέξη μέσα στη Μαδρίτη.

.@kos_slou makes it before the the third court buzzer! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/dBxMVoRrFN

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 19, 2022