Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Live: Ο μεγάλος τελικός της Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague.

When @ShaqInTheBox gets to the bucket! You have to celebrate with passion 💪 pic.twitter.com/ctMQSnOt2u — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2023

Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 45-45

Προβάδισμα για την Ρεάλ Μαδρίτης με 42-38

What’s being said here 👀 pic.twitter.com/PwZxdXjla4 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2023



Η Ρεάλ επιστρέφει και μειώνει σε 29-27 στο 13΄.

Τέλος πρώτης περιόδου. 24-17 μπροστά ο Ολυμπιακός

24-15 μπροστά ο Ολυμπιακός ένα λεπτό πριν από την λήξη της πρώτης περιόδου.

Προβάδισμα 9 πόντων (19-10) για τον Ολυμπιακό.

Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό με «κρύο» ακόμη τον Βεζένκοφ. Προηγείται με 14-9

Ο Ολυμπιακός μπήκε ζεστός και με 2 τρίποντα προηγείται με 6-5.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχοντας την συμπαράσταση 7000 φιλάθλων τους στην Ζαλγκίριο Αρίνα φιλοδοξούν να πανηγυρίσουν το τέταρτο αστέρι.

Καθυστέρηση στην έναρξη του τελικού λόγω τεχνικού προβλήματος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)