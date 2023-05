Ο Ολυμπιακός στο Final 4 – Νίκησε 84-72 την Φενερμπαχτσέ

Ο Ολυμπιακός στην καλύτερη εμφάνισή του στα πλέι οφ της Euroleague νίκησε με 84-72 την Φενερμπαχτσέ στο καμίνι του ΣΕΦ και προκρίθηκε στο Final 4 του Κάουνας.

Με ηγέτη τον Κώστα Σλούκα και άξιους υπαρχηγούς τους Κώστα Παπανικολάου και Σάσα Βεζένκοφ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Τούρκους και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του στον ημιτελικό, καθώς αύριο θα διεξαχθεί το πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι ανάμεσα σε Μονακό και Μακάμπι.

