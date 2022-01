Νόβακ Τζόκοβιτς: Οι φωτογραφίες που “καίνε” τον Σέρβο τενίστα

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τη συμμετοχή του στο Αustralian Open. Το πρωί οι δικηγόροι του υποστήριξαν πως ο Σέρβος τενίστας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό στις 16 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες που “καίνε” τον Τζόκοβιτς. Οι φωτογραφίες προέρχονται από τους λογαριασμούς του ίδιου και της Ομοσπονδίας τένις της Σερβίας στα social media.

Την ίδια μέρα – στις 16 Δεκεμβρίου – που φέρεται να βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε βραβευθεί από την εθνική ταχυδρομική υπηρεσία της Σερβίας, η οποία έβαλε το πρόσωπό του σε γραμματόσημο και του απένειμε τιμητική πλακέτα. Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση είχαν ανέβει στον προσωπικό λογαριασμό του Σέρβου μια μέρα μετά.



Δεν ήταν όμως απ’ ό,τι φαίνεται η μοναδική εκδήλωση στην οποία ο Τζόκοβιτς έδωσε το “παρών” . Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στις 17 Δεκεμβρίου, ήταν σε τελετή στο Βελιγράδι όπου βραβεύτηκαν νεαροί τενίστες/-στριες. Μάλιστα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ο Νο1 τενίστας στον κόσμο δεν φορούσε μάσκα ενώ πόζαρε με αξιωματούχους της ομοσπονδίας και εφήβους.

«Ο καλύτερος τενίστας στον πλανήτη και κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam απένειμε κύπελλα και διπλώματα σε νεαρούς παίκτες. Μόνο τα βραβευμένα παιδιά παρακολούθησαν την παρουσίαση των κυπέλλων που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο τένις Novak στο Βελιγράδι λόγω των μέτρων υγείας που συνδέονται με την πανδημία του κορονοϊού», ανέφερε η ανάρτηση της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης του Βελιγραδίου στη σελίδα της στο Facebook, στις 17 Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο επικεφαλής της σερβικής ομοσπονδίας χάρισε στον Τζόκοβιτς μια ορθόδοξη εικόνα για «όλα όσα έχει προσφέρει στο τένις και τον αθλητισμό γενικότερα, για όλα τα επιτεύγματα και τη γενναιοδωρία του προς όλο τον πλανήτη».

A positive test on December 16 would have come too late for the Tennis Australia exemption process deadline as described to players.

According to Tennis Australia documents, the deadline for applying for an exemption had been nearly a week earlier, “no later than” December 10. pic.twitter.com/VOMxGggn02

