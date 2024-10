New York Times: «Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Ειρήνη Καρυπίδη για συκοφαντική δυσφήμιση»

«Ο Βαγγέλης Μαρινάκης καταθέτει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Ειρήνης Καρυπίδη, αδερφής του Θεόδωρου Καρυπίδη και προέδρου του Άρη, για μια σειρά ψευδών δημοσιευμάτων που τον συνδέουν με μια σειρά εγκληματικών δραστηριοτήτων εντός κι εκτός ποδοσφαίρου» αναφέρει ο δημοσιογράφος του «The Athletic» των New York Times, Ντάνιελ Τέιλορ, ο οποίος επικαλείται δικαστικά έγγραφα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου και αφορά σε μια μακρά εκστρατεία «ψευδών και δυσφημιστικών» δηλώσεων εναντίον του Μαρινάκη, μέσω ενός αγγλικού site, λογαριασμών στα Social Media, καναλιού στο YouTube και κινητές πινακίδες έξω από το γήπεδο της Φόρεστ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, υπήρχε και προγραμματισμένη πτήση από μικρό αεροπλάνο πάνω από το City Ground με δυσφημιστικό μήνυμα.

EXCL: Evangelos Marinakis libel case. #NFFC and #OlympiacosFC owner fighting ‘smear campaign’ alleging major criminality.

The extraordinary details in High Court case – and how Marinakis tracked down alleged culprits via UK, Greece, Israel and USA ⬇️https://t.co/PEW2OxgMWT pic.twitter.com/KNU4OkqgMa

— Daniel Taylor (@DTathletic) October 30, 2024