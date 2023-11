Μαρία Σάκκαρη: Εκτός ημιτελικών στo WTA Finals – Λύγισε στο τάι μπρέικ κόντρα στην Ριμπάκινα

Την ήττα και στον δεύτερο αγώνα της στο WTA Finals γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη από την Ριμπάκινα, με 1-2 set (0-6, 7-6 [4], 6-7 [2]), και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μπήκε πολύ άσχημα κι έχασε το πρώτο γκέιμ χωρίς να πάρει σετ. Η συνέχεια, όμως, ήταν τελείως διαφορετική και η Σάκκαρη άγγιξε μια μεγάλη ανατροπή. Το δεύτερο σετ το πήρε στο τάι μπρέικ κι έδειξε για πρώτη φορά… αντίδραση στη διοργάνωση.

Το τελευταίο κομβικό σετ η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη. Η Ριμπάκινα προηγήθηκε με 4-2, αλλά ισοφάρισε η Σάκκαρη και οδήγησε το ματς στο τάι μπρέικ. Εκεί η Ριμπάκινα ξεκίνησε εντυπωσιακά προηγήθηκε με 6-0 και πήρε την νίκη.

Πλέον επόμενη υποχρέωση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια το παιχνίδι με την Τζέσικα Πεγκούλα τα ξημερώματα της Παρασκευής, ολοκληρώνοντας τη φετινή χρονιά μέσα στο στο Top 10 για 3η διαδοχική χρονιά.

Cool, calm & collected 😎

Elena Rybakina holds off Sakkari 6-0, 6-7(4), 7-6(2) for her maiden WTA Finals win.#WTAFinals pic.twitter.com/HpPqapQWar

— wta (@WTA) November 1, 2023