Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ελανγκά ξεκίνησε να πανηγυρίζει προτού σκοράρει ο Ρονάλντο – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε με 3-0 την Μπρέντφορντ για την 35η αγωνιστική της Premier League, αφήνοντας πίσω τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων, και αποχαιρέτησε με χαμόγελα το «Ολντ Τράφορντ» για τη φετινή σεζόν.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για ακόμη μία αγωνιστική, φτάνοντας συνολικά τα 24 στη φετινή σεζόν με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τα 18 από να είναι στην Premier League. Στο 60′ ο Κριστιάνο ανατράπηκε μέσα στην περιοχή, ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και έκανε το 2-0.

Μάλιστα, ο Ελάνγκα ήταν σίγουρος ότι η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα και είχε ξεκινήσει να πανηγυρίζει προτού εκτελέσει ο CR7.

Elanga started running to the corner to celebrate before Ronaldo even struck his penalty…

