Live Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι ενδεκάδες των δύο μονομάχων – Πού θα δείτε το ντέρμπι

Το μεγάλο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στην Super League διεξάγεται στο άδειο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00, Cosmotesport1), όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο μονομάχων.

Βασικοί ξεκινούν για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ οι Φραν Ναβάρο και Ζουλιάν Μπιανκόν, ενώ ο Καρβαλιάλ επέλεξε ως διάταξη το 4-2-3-1.

Στην εστία ο Πασχαλάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Έσε, Καμαρά τα χαφ, μπροστά τους ο Φορτούνης και οι Ποντένσε, Μασούρας στα πλάγια. Ο Φραν Ναβάρο βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYAEK #Stoiximan pic.twitter.com/7hFEAIXSqh

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 7, 2024