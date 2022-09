La Liga: Απόλυτη η Ρεάλ Μαδρίτης—Πέρασε από το «Metropolitano» κι ανέβηκε ξανά στην κορυφή

Συνεχίζει με το απόλυτο των νικών στην εφετινή La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας επί της Ατλέτικο με 2-1 στο “Metropolitano”, στο “αιώνιο” ντέρμπι της Μαδρίτης και κάνοντας το “6Χ6” στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής.

Σ’ ένα κλασικό μαδριλένικο ντέρμπι μέχρις… εσχάτων, με τρομερή ένταση και νεύρα, η “βασίλισσα” βρήκε απ’ το πρώτο ημίχρονο δύο γκολ, εκμεταλλευόμενη την κλάση του Ροντρίγο και του Βαλβέρδε και τα αμυντικά λάθη των “ροχιμπλάνκος” και στη συνέχεια διαχειρίστηκε το προβάδισμά της ως το φινάλε παρά τη μεγάλη πίεση που της άσκησε η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Οι… συνήθεις “ύποπτοι” και σταθεροί σκόρερ των “μερένχες” στα τελευταία παιχνίδια, Ροντρίγο και Βαλβέρδε, έδωσαν… αέρα δύο τερμάτων στη Ρεάλ πριν βγει το ημίχρονο. Η Ατλέτικο πίεσε για να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα και μείωσε στο 83′ με το γκολ του Ερμόσο, όμως στα λεπτά που απέμεναν δεν κατάφερε κάτι περισσότερο. Η δε αποβολή του σκόρερ Ερμόσο με δύο κίτρινες σε ένα δίλεπτο (89′-90′) έβαλε… τέλος στις όποιες ελπίδες της Ατλέτικο να διεκδικήσει έστω το βαθμό της ισοπαλίας στο φινάλε.

Vini with the run, valverde with the goal 😇 Valverde is a beast 🥰 pic.twitter.com/BukHVlB8V2

— Oliver Khan  (@The_Ship_Dealer) September 18, 2022