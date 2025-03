ΗΠΑ: Συνελήφθη για ληστεία ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού Μάρκους Ντένμον

Έκπληξη έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο Μάρκους Ντένμον, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, συνελήφθη για ληστεία στο Μιζούρι των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα kshbc.com, o πρώην «πράσινος» μπασκετμπολίστας κατηγορείται ότι μαζί με έναν συγγενή του έστησαν ενέδρα και λήστεψαν μια γυναίκα την ώρα που έβαζε τσάντες με πράγματα στο αυτοκίνητό της, για να ταξιδέψει.

Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, ο Ντένμον απείλησε τη γυναίκα με «επικίνδυνο όπλο» και μαζί με τον συνεργό του έκλεψαν το όχημα της γυναίκας, τα ψώνια της, καθώς και 15 χιλιάδες δολάρια που το θύμα είχε επάνω του.

Former Mizzou Tiger Marcus Denmon arrested in KC for armed robbery charge in Tulsa https://t.co/gqeX5R4Kya

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας αποκάλυψαν την ημέρα της ληστείας, περίπου στις 22:35 (τοπική ώρα), ένα αυτοκίνητο εθεάθη να κινείται βόρεια στο πάρκινγκ ανατολικά του ξενοδοχείου Avid. Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στα διαμερίσματα, όπου το θύμα λήστεψαν.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο διέσχισε το συγκρότημα διαμερισμάτων και έφυγε από το ακίνητο. Περίπου επτά ώρες αργότερα, το αυτοκίνητο μπήκε ξανά στο συγκρότημα και πάρκαρε κοντά στο διαμέρισμα του θύματος.

Former Panathinaikos player Marcus Denmon has been charged with robbery with a dangerous weapon🚨#basketballmaniacs #basketball #paobc #paobcgr #olympiacosbc #euroleague pic.twitter.com/qBMf7in88l

— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) March 8, 2025