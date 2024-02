Formula 1: Η Ferrari ετοιμάζει «βόμβα» με Λιούις Χάμιλτον

Ο Σαρλ Λεκλέρκ θα «τρέχει» και τα επόμενα χρόνια στη Formula 1 με τη Ferrari, καθώς υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του, το οποίο τον «δένει» με τους «κόκκινους», και μετά τη σεζόν του 2024. Η ιταλική ομάδα όμως έχει μεγάλα σχέδια για την αγωνιστική σεζόν του 2025, καθώς ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως είναι έτοιμη να πυροδοτήσει τη «βόμβα» της συνεργασίας της με τον Λιούις Χάμιλτον!

Τα σχετικά ρεπορτάζ αποκαλύπτουν πως η Scuderia θέλει να φέρει τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο Μαρανέλο. Η Ferrari όπως τονίζουν οι πληροφορίες είναι πολύ κοντά στο να κάνει δικό της τον Χάμιλτον, ώστε ν’ αποτελέσει αγωνιστικό δίδυμο με τον Λεκλέρκ από το 2025.

Ο πρόεδρος της Ferrari, Τζον Ελκαν, συναντήθηκε με τον Χάμιλτον τις προηγούμενες μέρες και συζήτησαν την πιθανή συνεργασία τους, καθώς το συμβόλαιο του Βρετανού πιλότου με τη Mercedes λήγει τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο Χάμιλτον, στα 39 του πλέον χρόνια, παραμένει ο οδηγός με τα περισσότερα πρωταθλήματα μαζί με τον Μίκαελ Σουμάχερ (7), με τις περισσότερες νίκες (103), με τις περισσότερες pole position (104) και με τα περισσότερα πλασαρίσματα στην πρώτη τριάδα(197) στην ιστορία της Formula 1.

Hamilton to Ferrari wasn't on my bingo card for 2024 pic.twitter.com/Bh6TR1ZFC3

— The Instigator (@Am_Blujay) February 1, 2024