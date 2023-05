Final Four 2023 – Γιασικεβίτσιους: «Ωραίο να είμαι σπίτι μου» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται στην πατρίδα του, Λιθουανία και στην πόλη που μεγάλωσε το Κάουνας, για το Euroleague Final Four 2023 ως προπονητής της Μπαρτσελόνα. Ο Λιθουανός τεχνικός δήλωσε πως αισθάνεται πιο άνετα από οποιοδήποτε άλλο Final Four της καριέρας του.

Αναλυτικά ο προπονητής της Μπαρτσελόνα Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δήλωσε:

Για το το φορ και την πίεση που υπάρχει: «Είναι ωραίο να είμαι σπίτι για το Final Four. Κάποια πράγματα τα ελέγχουμε, κάποια όχι. Είναι εντάξει να έχεις άγχος. Κάποια στιγμή πρέπει απλώς να ηρεμήσεις και να παίξεις το παιχνίδι σου ομαδικά. Μου αρέσει η πίεση που έχουμε, γιατί βγάζει τον καλύτερο εαυτό μας. Ελπίζω να τα πάμε καλά».

Για το πώς διαχειρίζεται το γεγονός ότι το Final Four γίνεται στην χώρα του: «Είναι το πιο εύκολο Final Four για εμένα. Η οικογένειά μου είναι εδώ και εγώ πρέπει απλώς να πληρώσω τα εισιτήρια. Είναι εύκολο. Αισθάνομαι το γήπεδο σαν σπίτι μου και είμαι εξαιρετικά άνετα. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή την κατάσταση και νιώθω γενικά άνετα».

Για το πώς μετά από τόσες παρουσίες σε Final Four ξέρει πλέον πώς να διαχειριστεί καλύτερα τα συναισθήματα σε σχέση με το παρελθόν: «Νομίζω ότι στο πρώτο μου Final Four του 2003 ήταν βίαιο και δεν ήξερα τι να περιμένω. Δεν κοιμήθηκα για μία εβδομάδα λόγω άγχους. Καταλαβαίνουμε τι περνούν οι παίκτες και ειδικά αυτοί που παίζουν για 1η ή 2η φορά. Κάθε επόμενο Final Four είναι πιο εύκολο. Κοιμάμαι άνετα. Ξέρω πλέον τι να περιμένω, την ρουτίνα, ακόμη και τις ερωτήσεις των ΜΜΕ. Είναι εύκολο πλέον».

Για το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα προκρίθηκε με sweep στο Final Four, ενώ οι άλλοι τρεις μονομάχοι με 3-2 και αν αυτό είναι καλό ή κακό: «Είναι καλύτερο να τελειώνεις μία σειρά όσο πιο νωρίς μπορείς. Καταφέραμε να ξεκουραστούμε και να ξεπεράσουμε τραυματισμούς. Πλέον απέχουμε 80 λεπτά από τον τίτλο. Το παρελθόν δεν έχει σημασία. Το μέλλον δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το παρόν. Είχαμε και δύο δύσκολα παιχνίδια στην Ισπανία πριν έρθουμε. Αυτό ήταν το καλύτερο που μας συνέβη πριν το Final Four. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι ο αγώνας με την Ρεάλ αυτή τη στιγμή. Αξίζαμε να είμαστε εδώ».

Για την διαφορά ανάμεσα στα ισπανικά ντέρμπι με τα ελληνικά: «Νομίζω ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι σαν να είναι ένα απλό παιχνίδι. Τα ΜΜΕ κάνουν θόρυβο. Πρέπει να το αντιμετωπίζεις όπως κάθε παιχνίδι, να έχεις την ίδια ρουτίνα. Προφανώς θα προσαρμοστείς στον αντίπαλο, αλλά πρέπει να το διαχειριστείς σαν κάθε άλλο παιχνίδι. Δεν θα είμαστε τέλειοι, αλλά η ιδέα είναι να παίξουμε καλό μπάσκετ και να μην φοβόμαστε».