Έλτσε-Μπαρτσελόνα 0-4: Στο +15 από την Ρεάλ Μαδρίτης οι Μπλαουγκράνα

Η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα πέρασε άνετα από την έδρα της Έλτσε και συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της προς την κατάκτηση της εφετινής LaLiga.

Οι «μπλαουγκράνα» συνέτριψαν 4-0 την ουραγό του πρωταθλήματος, για την 27η αγωνιστική, με τον Λεβαντόφσκι να ανοίγει στο 20΄ τον… χορό των τερμάτων (στο 66΄ σημείωσε και δεύτερο τέρμα γράφοντας το 3-0) και να δίνει τη σκυτάλη στους Φατί (56΄ ) και Τόρες (70΄).

Πλέον η Μπαρτσελόνα εστιάζει στη Ρεάλ για τα ημιτελικά του Copa del Rey στο «Καμπ Νου», την προσεχή Τετάρτη.

