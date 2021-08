Την παραμονή του Θανάση Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς προανήγγειλε με ανάρτησή του στο twitter ο Εϊντριαν Βοϊναρόφσκι. Σύμφωνα με τον διάσημο ρεπόρτερ ΝΒΑ του ESPN, ο 29χρονος φόργουορντ έφτασε σε συμφωνία με τους διοικούντες τα «ελάφια» και θα παραμείνει στο δυναμικό των πρωταθλητών. Ο Βοϊναρόφσκι αναφέρει ότι το νέο συμβόλαιο του διεθνούς άσου είναι διετούς διάρκειας.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε σε 57 παιχνίδια των Μπακς στην κανονική περίοδο της παρελθούσας σεζόν, έχοντας μέσο όρο 2,9 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ σε 9,7 λεπτά συμμετοχής, ενώ αγωνίστηκε και σε 13 αναμετρήσεις πλέι οφ, με μέσο όρο 0,7 πόντους, 0,8 ριμπάουντ και 0,2 ασίστ σε 3,5 λεπτά συμμετοχής.

Milwaukee Bucks F Thanasis Antetokounmpo has agreed to a new two-year deal, sources tell ESPN. He played 57 games in Bucks’ championship season, plus 13 more in the playoffs.