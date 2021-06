Ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Μέμφις Ντεπάι, καθώς ανακοινώθηκε από την καταλανική ομάδα. Ο 27χρονος Ολλανδός επιθετικός, θερμή εισήγηση του Ρόναλντ Κούμαν, υπέγραψε για δύο χρόνια (2023) στους «μπλαουγκράνα», προερχόμενος από μια εντυπωσιακή χρονιά με τη Λιόν, όπου μέτρησε 20 γκολ σε 37 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Ο Ντεπάι, που μετέχει με τους «οράνιε» στο Euro 2020, είναι η τέταρτη καλοκαιρινή μεταγραφή της Μπαρτσελόνα, καθώς προηγήθηκαν οι Έμερσον, Γκαρθία και Αγουέρο.

