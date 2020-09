Μεγάλη νίκη, την πρώτη της καριέρας του πέτυχε ο Πιέρ Γκασλί στο γκραν πρι της Ιταλίας στην πίστα της Μόντσα. Ο πιλότος της AlphaTauri ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά, καθώς εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο, όλα τα «απρόοπτα» του αγώνα για να τερματίσει στην πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση, μετά από συναρπαστική μάχη έως το τέλος, τον Ισπανό πιλότο της MacLaren, Κάρλος Σάινθ, και στην τρίτη τον Καναδό, Λανς Στρολ, της Racing Point.

Η κούρσα ήταν γεμάτη συγκινήσεις με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον, που εκκίνησε πρώτος, να τιμωρείται με ποινή δέκα δευτερολέπτων και μετά από μεγάλη προσπάθεια από την τελευταία θέση, τελικά πρόλαβε να καταταγεί έβδομος, ενώ ο Μονεγάσκος πιλότος της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρκ, είχε σοβαρό ατύχημα, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί, και ο αγώνας σταμάτησε με κόκκινη σημαία. Να σημειωθεί πως μετά το 1995 δεν τερμάτισε κανένα μονοθέσιο της Ferrari στον εντός έδρας αγώνα της, καθώς είχε εγκαταλείψει, με μηχανικά προβλήματα, και ο Σεμπέστιαν Φέτελ.

