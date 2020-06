Βίντεο για τον Γιόσιπ Μίσιτς δημιούργησε ο ΠΑΟΚ, θέλοντας να στείλει μήνυμα στήριξης στον Κροάτη χαφ που πριν από μερικές μέρες υποβλήθηκε σε επέμβαση στη βουβωνική χώρα.

«Αγαπητέ Γιόσιπ, είμαστε μαζί σε αυτό. Μείνε δυνατός. Αυτή είναι δική μας μάχη», αναφέρει στο μήνυμά του ο "Δικέφαλος του Βορρά" για τον 25χρονο χαφ.

Dear Josip, we're together in this. Stay strong. This is our fight... #PAOKfamily #MrVertical pic.twitter.com/goZrwV5Tmz