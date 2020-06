Η Super League επέστρεψε στη δράση με την πρώτη αγωνιστική των play off και play out. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δεύτερη θέση των play off που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και στη μάχη που γίνεται στα play out για την αποφυγή του υποβιβασμού.

O ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση και θα παλέψουν ως το τέλος για το εισιτήριο του Champions League. Μετά την εντός έδρας ήττα με 0-1 από τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ θα δώσει νέο ντέρμπι το Σάββατο, στις 21:30, στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 στην πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό και την Κυριακή, στις 19:15, θα αντιμετωπίσει, στο Ηράκλειο, τον ΟΦΗ. Την ίδια μέρα, στις 21:30, θα γίνει και ο αγώνας του πρωτοπόρου Ολυμπιακού με τον Άρη, στο Καραϊσκάκη.