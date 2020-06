Έπειτα από τρεις μήνες ποδοσφαιρικής απραξίας, λόγω της πανδημίας, έφτασε η μεγάλη ώρα για την επανέναρξη της Super League με τους αγώνες των play off και play out. Ο παλμός του ελληνικού πρωταθλήματος χτυπά και πάλι στο νέο επεισόδιο του Game Time με καλεσμένο τον δημοσιογράφο Κώστα Κετσετζόγλου, ο οποίος ανέλυσε την πρώτη αγωνιστική των play off. Όπως σημείωσε, η διακοπή των αγώνων έχει επηρεάσει σημαντικά την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων, γεγονός που ίσως προκαλέσει εκπλήξεις στα γήπεδα. Εξέφρασε, επίσης, την πεποίθησή του ότι η ΑΕΚ θα καταφέρει να επικρατήσει του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. Μίλησε ακόμα για το ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, ενώ αναφέρθηκε στις ομάδες που θα επηρεαστούν περισσότερο από την απουσία των φιλάθλων.

