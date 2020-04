Σε μαραθώνιο... χορού συμμετείχε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, προκειμένου να βοηθήσει να συγκεντρωθούν χρήματα, που θα διατεθούν σε υγειονομικό προσωπικό.

Το «dance-a-thon» διοργανώθηκε μέσω του instagram του γνωστού ράπερ Diddy, ο οποίος έβγαλε live πρόσωπα για να χορέψουν, ώστε να μαζευτεί ένα ποσό, που θα βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον κορονοϊό.

Μεταξύ αυτών, ήταν και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος χόρεψε με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι κι είχε τους γιους του για παρέα.

Όσο για το ποσό που συγκεντρώθηκε; Έφτασε τα τρία εκατομμύρια δολάρια!

Bronny and Bryce refuses to join LeBron on Diddy’s live

“These n****s is too cool for school” 😂😂😂 pic.twitter.com/UYRY9MxMk9