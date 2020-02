Ο Ζοσέ Μουρίνιο ρωτήθηκε αν η Μάντσεστερ Σίτι θα κρατήσει το πρωτάθλημα του 2018 στη σκιά της τιμωρίας διετούς αποκλεισμού από το Champions League που δέχθηκαν οι 'Πολίτες' από την UEFA για παραβίαση του ffp(Financial Fair Play).

Τα νέα του διετούς αποκλεισμού της Σίτι κυκλοφόρησαν την Παρασκευή και έχουν συγκλονίσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η UEFA αποφάσισε να αυστηροποιήσει τη στάση της απέναντι στη Σίτι, καθώς οι ιθύνοντες της UEFA κατηγορούν τη Σίτι για οικονομικές ατασθαλίες την τετραετία 2012-16. Συγκεκριμένα, οι 'Πολίτες' κατηγορούνται πως εσκεμμένα 'φούσκωσαν' τα ποσά χορηγιών που είχαν λάβει με σκοπό να κρατηθούν εντός των οικονομικών ορίων της UEFA .

Το αγγλικό κλαμπ αρνείται τις κατηγορίες και έχει ήδη ανακοινώσει πως θα προσφύγει στο Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) ζητώντας αναίρεση της ποινής. Παρόλα αυτά υπάρχει φημολογία πως και η Premier League θα ακολουθήσει το παράδειγμα της UEFA και θα επιβάλλει κυρώσεις στη Σίτι.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε οδηγήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας τη σεζόν 2017-18, μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα ανάμεσα στην Άστον Βίλα και την Τότεναμ (2-3), ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα της Σίτι.

Ο Μουρίνιο απάντησε αστειευόμενος πως δεν καθίσει να αναλύσει και να σκεφτεί τι λένε η UEFA και η FIFA, αλλά τόνισε πως αν αποφασίσει να το κάνει αυτό, θα πρέπει να αναρωτηθεί αν η ομάδα που τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα του 2018 θα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα εκμεταλλευόμενη τυχόν τιμωρία της Σίτι. Στη συνέχεια της συνέντευξής του αναφέρει πως απλά περιμένει τις εξελίξεις στο θέμα, όπως όλοι, και πως αυτός με την ομάδα του προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν ανεξάρτητα από τις εξελίξεις.

Η Σίτι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Premier League,αλλά σε περίπτωση που η ποινή του διετούς αποκλεισμού από το Champions League ισχύσει, αυτό θα σημαίνει πως φέτος η πέμπτη θέση της Premier League θα εξασφαλίζει εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στη συνέχεια ο Μουρίνιο αναφέρει πως η Σίτι έχει το προνόμιο της αμφιβολίας και πως θα πρέπει να περιμένουν τις οριστικές εξελίξεις.

