Ο Κόμπι Μπράιαντ δεν ήταν μόνο ένας εκ των κορυφαίων στην ιστορία του μπάσκετ. Όλοι όσοι τον έζησαν μιλούν για έναν σπουδαίο πατέρα και έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Και το βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στο Διαδίκτυο αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Ο θρύλος των Λέικερς βρέθηκε, πριν λίγες εβδομάδες, σε ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στο Newport Beach της Καλιφόρνια.

Ο Κόμπι Μπράιαντ αμέσως έσπευσε να βοηθήσει και μάλιστα ανέλαβε «χρέη» τροχονόμου μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι Αρχές.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο

A few weeks ago in Newport Beach Kobe witnessed a major accident and stayed to comfort victims and redirect traffic until help arrived.

This man wasn’t only the GOAT on the court but as a human being as well.

Mamba Mentality Forever. pic.twitter.com/2tFlxuZN4I