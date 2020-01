Η ομάδα της Φιλαδέλφεια έκανε επίθεση όχι με πέντε, αλλά με έξι παίκτες, δίχως να το αντιληφθούν οι διαιτητές. Μία επίθεση που κατέληξε σε ελεύθερο τρίποντο και καλάθι για τους γηπεδούχους.

Βέβαια οι Μπουλς διαμαρτυρήθηκαν, οι διαιτητές πήγαν να δουν την φάση σε επανάληψη και τελικά ακύρωσαν το καλάθι. Μάλιστα, χρέωσαν με τεχνική ποινή τους Σίξερς.

😂 The Sixers had six players on the court. @shaqtin pic.twitter.com/wFHrpAe1sN