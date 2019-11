Πρόκειται για προσέλευση ρεκόρ για αγώνα τένις με το προηγούμενο ρεκόρ να είναι αυτό των 35.681 θεατών που παρακολουθήσαν το 2010 τον αγώνα της Κλάιστερς με τη Σερένα Γουίλιαμς.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές τον αγώνα του Φέντερερ με τον Ζβέρεφ, τον οποίο κέρδισε ο Ελβετός με 3-6, 6-4, 6-2, παρακολούθησαν 42.517 θεατές.

I will never forget this magical evening in Mexico City with @AlexZverev⁩

42’517 people came,

We broke this record together!

Viva Mexico

❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/z6GJ6Yfq7P