Ο Ναδάλ βρέθηκε να χάνει με 1-5 και 30-40 στο τρίτο σετ. Οι πιο πολλοί παίκτες, ειδικά απέναντι στον Μεντβέντεφ, θα είχαν χάσει κάθε ελπίδα και δεν θα πίστευαν στην ανατροπή. Ο Ισπανός, όμως, απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Χρειάστηκε να παίξει μυθικούς πόντους, να σώσει match points για να φτάσει σε μία τεράστια νίκη που τον διατηρεί ζωντανό στο κυνήγι της πρόκρισης στα ημιτελικά του ATP Finals.

