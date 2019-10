Την πρώτη του νίκη με αντίπαλο τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις του και στη Σαγκάη, εξασφαλίζοντας μια θέση για τους "16" καλύτερους του Shanghai Masters.

Reversing the trend 📈@StefTsitsipas gets his first win over Auger-Aliassime, winning 7-6 7-6 to progress to the #RolexSHMasters 3rd round. pic.twitter.com/EX5oI4EJIN