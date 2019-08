Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έγινε γκράφιτι και το σύνθημα "we are all bros" δεσπόζει. Το γκράφιτι έγινε σε πολυκατοικία στα Σεπόλια, δίπλα από το γήπεδο όπου γράφτηκε η εισαγωγή του πιο "τρελού" παραμυθιού του διεθνούς αθλητισμού.

Ο διάσημος Έλληνας street art SAME84, ο οποίος πριν από μια τετραετία είχε δημιουργήσει το διάσημο γκράφιτι με τον Γιάννη στο γηπεδάκι όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ, μεγαλούργησε.

Θέμα του είναι η οικογένεια Αντετοκούνμπο και συγκεκριμένα τα αδέρφια γνωστά και ως Antetokounbros. Ο Γιάννης, ο μεγαλύτερος Θανάσης όπου από φέτος θα αγωνίζεται και αυτός στο NBA δίπλα στον Γιάννη για τους Bucks, ο Κώστας και ο Αλέξανδρος που αγωνίζονται και αυτοί στην απέναντι πλευρά του Ωκεανού για μια θέση στον μαγικό κόσμο του NBA. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Πηγή: Up Drones