Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος είναι γνωστός για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, αλλά σίγουρα δεν είναι εξίσου ικανός και στο τραγούδι.

Ο Καλαματιανός ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ τόλμησε να τραγουδήσει ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού "Τι να το κάνω". Σηκώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης όλων των παικτών της ομάδας στο ξενοδοχείο για την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν και κρατώντας ένα αυτοσχέδιο μικρόφωνο... κέρδισε το χειροκρότημα.

Δεν ξέρουμε βέβαια αν την ώρα που τραγουδούσε είχε καταλάβει ότι ο Pierre-Emerick Aubameyang και ο Alexandre Lacazette τον κατέγραφαν με το κινητό και μετά τον έκαναν viral... στο instagram.

Video: Pierre-Emerick Aubameyang & Alexandre Lacazette take great fun in Sokratis Papastathopoulos’ singing at the team hotel in Los Angeles. 😂😂 [IG story: aubameyang97] #afc pic.twitter.com/3maIxQKB4n