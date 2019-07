Ο Ισπανός ήταν ούτως ή άλλως το φαβορί και με την εμφάνισή του όχι μόνο το επιβεβαίωσε, αλλά έστειλε μήνυμα σε όλους ότι είναι ικανός να κατακτήσει για τρίτη φορά το Wimbledon.

Ο Σόουζα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στον Ναδάλ, αλλά δεν μπόρεσε επί της ουσίας να τον κοντράρει και ηττήθηκε με 6-2, 6-2, 6-2 με τον Ναδάλ να προκρίνεται στα προημιτελικά για έβδομη φορά στην ολόχρυση καριέρα του.

Is 2019 the year @RafaelNadal wins his third #Wimbledon title?

The Spaniard cruises through to his seventh quarter-final at The Championships with an impressive victory over Joao Sousa pic.twitter.com/Mn16MmomzB