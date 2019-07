Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον 29χρονο Αμερικανό φόργουορντ/σέντερ Όγκουστιν Ρούμπιτ.

Ο Ρούμπιτ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και έγινε η τέταρτη φετινή μεταγραφική κίνηση της ομάδας του Ντέιβιντ Μπλατ, μετά τον Αντώνη Κόνιαρη, τον Κέβιν Πάντερ και τον Μπράντον Πολ.

Πλέον, οι Πειραιώτες θα κινηθούν για παίκτη στη θέση «4», αφού ο Ρούμπιτ, που πέρυσι πραγματοποίησε μία πολύ καλή σεζόν στη γερμανική ομάδα, έχοντας 14,5 πόντους και 5,1 ριμπάουντ ανά ματς, έρχεται για να συμπληρώσει κυρίως τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στη θέση «5».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ογκουστίν Ρούμπιτ. Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is who

Γεννήθηκε: 14/08/1989

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 2.01μ.

Θέση: Πάουερ φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες: Walter Tigers Tübingen (2014-2015), Ratiopharm Ulm (2015–2017), Brose Bamberg (2017–2019)

Οι περσινοί αριθμοί του

Στο γερμανικό πρωτάθλημα -σε σύνολο 38 αγώνων- είχε μέσο όρο 23.5 λεπτά συμμετοχής, 14.6 πόντους (85.8% βολές, 67.2% δίποντα, 43.3% τρίποντα) και 5.3 ριμπάουντ. Στο Basketball Champions League -σε σύνολο 19 αγώνων- είχε μέσο όρο 25.9 λεπτά συμμετοχής, 13.3 πόντους (80.6% βολές, 63.6% δίποντα, 26.3% τρίποντα), 6.3 ριμπάουντ και 1.1 κλεψίματα».