Ο Φέντερερ ήθελε να τελειώνει όσο το δυνατόν νωρίτερα το ματς και το έδειξε με την εμφάνισή του. Ο Ελβετός πήρε τη νίκη με 7-5, 6-2, 7-6 (4) και θα βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα του Wimbledon για 17η φορά στην καριέρα του.

Στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τον εξαιρετικά φορμαρισμένο Ματέο Μπερετίνι.

It’s hard to stop @rogerfederer in this kind of form…

The Swiss defeats Lucas Pouille 7-5, 6-2, 7-6(4) to notch his 350th match win at Grand Slams - the first player in history to reach the milestone#Wimbledon pic.twitter.com/A1sBL0HS5L